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Bursa'da torun dehşeti: Babaannesi ve halasının boğazını kesti

Bursa merkez Osmangazi ilçesinde bir kişi halasını bıçakla öldürdü, babaannesini de ağır yaraladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Eylül 2023 19:03, Son Güncelleme : 14 Eylül 2023 19:04
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Bursa'da torun dehşeti: Babaannesi ve halasının boğazını kesti

Demirtaş Sakarya Mahallesi'nde üç katlı apartmanın ikinci katındaki dairede, şüpheli Yiğit B. (24) ile halası Safiye Vardar (45) ile babaannesi Sabriye B. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

İddiaya göre, kısa sürede büyüyen olay sırasında, Yiğit B, halasını ve babaannesini bıçakla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Safiye Vardar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan babaanne Sabriye B. ise ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Vardar'ın cesedi Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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