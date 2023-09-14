MEB, milli sporculardan sözleşmeli öğretmen ataması yapacak
Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı resmi eğitim kurumlarının beden eğitimi alanında öğretmen ihtiyacının karşılanması amacıyla 141 kontenjan için milli sporculardan sözleşmeli öğretmen ataması yapılacak. Başvurular, 18-22 Eylül tarihleri arasında alınacak
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Eylül 2023 19:20, Son Güncelleme : 14 Eylül 2023 20:03
MEB'den yapılan açıklamaya göre, başvurular 18-22 Eylül tarihleri arasında alınacak.
Başvurular, 25 Eylül-6 Ekim tarihlerinde değerlendirilecek. Ardından başvurulara ilişkin bilgiler ile adayların sisteme yüklediği belgeler 10-13 Ekim tarihleri arasında il milli eğitim müdürlüklerince incelenerek uygun başvurular onaylanacak.
Atamalar ise 17 Ekim 2023'te yapılacak ve sonuçlar "www.meb.gov.tr" adresinde duyurulacak. Atamaya ilişkin detaylı bilgilere, bakanlığın "www.personel.meb.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.