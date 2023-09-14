MEB, milli sporculardan sözleşmeli öğretmen ataması yapacak

Atamalar ise 17 Ekim 2023'te yapılacak ve sonuçlar "www.meb.gov.tr" adresinde duyurulacak. Atamaya ilişkin detaylı bilgilere, bakanlığın "www.personel.meb.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.

﻿ MEB'den yapılan açıklamaya göre, başvurular 18-22 Eylül tarihleri arasında alınacak.

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