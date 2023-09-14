Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 2 kişi öldü

Çanakkale istikametine giden S.K. (53) idaresindeki otomobil, Bezirci Mahallesi mevkisinde otobüse binmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Sevgi Akdağ (50) ve Zülfiye Demirci'ye (48) çarptı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Akdağ ile Demirci, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü S.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.