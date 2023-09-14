Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 2 kişi öldü
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kişi, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Eylül 2023 21:44, Son Güncelleme : 14 Eylül 2023 21:45
Çanakkale istikametine giden S.K. (53) idaresindeki otomobil, Bezirci Mahallesi mevkisinde otobüse binmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Sevgi Akdağ (50) ve Zülfiye Demirci'ye (48) çarptı.
Kazayı gören vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Akdağ ile Demirci, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü S.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.