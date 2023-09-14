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SPK bir şirketin halka arzına onay verdi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracatın pay başına 10,24 liradan ilk halka arzını onayladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Eylül 2023 23:13, Son Güncelleme : 14 Eylül 2023 23:54
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SPK bir şirketin halka arzına onay verdi

SPK haftalık bültenine göre, kurul, DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracatın pay başına 10,24 liradan ilk halka arzına, Sanko Pazarlama İthalat İhracatın 45 milyon lira, Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığının 75 milyon lira, Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığının 1 milyar 232 milyon 500 bin lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusuna onay verdi.

SPK ayrıca Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknolojinin 900 milyon lira, Türk Telekomun 5 milyar lira, MLP Sağlık Hizmetlerinin 1,5 milyar lira, Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaretin 300 milyon lira, Sefine Denizcilik ve Tersanecilik Turizm Sanayi ve Ticaretin 1 milyar lira, Garanti BBVA'nın 57 milyar lira, Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayiinin 2,5 milyar lira, Pınar Entegre Et ve Un Sanayiinin 800 milyon lira, Ünlü Menkul Değerlerin 600 milyon lira, Türkiye İhracat Kredi Bankasının 3 milyar dolar, Fiba Yenilenebilir Enerji Holdingin 200 milyon dolar, Akbank'ın 4 milyar dolar, Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliğinin 516 milyon 925 bin 706 dolar tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

- Suç duyuruları ve idari para cezaları

Kurul, Garanti BBVA payına dayalı 31 Temmuz 2023 vade tarihli GABAB alım varantı piyasasında 30 Mayıs 2023-1 Haziran 2023 döneminde gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda, 1 kişiye 257 bin 656,38 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Atlantis Yatırım Holding AŞ pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde ve sosyal medyada yapılan paylaşımlarda sorumluluğu bulunan 8 kişi hakkında Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştıran SPK, söz konusu kişiler hakkında Borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda 2 yıl işlem yapma yasağı getirilmesine Kurulun V-101.1 sayılı Tedbirler Tebliği'nin 6/3 maddesi uyarınca ve 26 Ağustos 2022 tarihli kararı ile 6 ay işlem yapma yasağı getirilen kişiler hakkında işlem yasaklı kaldığı sürenin 2 yıllık süreden düşülerek uygulanmasına hükmetti.

SPK, izinsiz sermaye piyasası faaliyetinde bulunması nedeniyle 1 kişi hakkında suç duyurusu yapılmasına, söz konusu kişinin "Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı" ve "Türev Araçlar Lisansı"nın 14 Eylül 2023 tarihinden itibaren 5 yıl süreyle iptal edilmesine karar verdi.

Kurul ayrıca Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 44 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasını kararlaştırdı.

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