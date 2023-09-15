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15 Eylül 2023'ten önemli gündem başlıkları

15 Eylül 2023'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Eylül 2023 00:09, Son Güncelleme : 15 Eylül 2023 00:12
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15 Eylül 2023'ten önemli gündem başlıkları

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Zonguldak'ta valiliğe, baroya, belediyeye, AK Parti İl Teşkilatına ziyaretlerde bulunacak, Bartın'da TOKİ Kura Töreni'ne katılacak, Şarköy Konut Alanı'nı ziyaret edecek.

(Zonguldak/10.00-12.00/Bartın/15.00/16.00)

2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, valiliği ziyaret edecek, esnafla buluşacak, AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak.

(İzmir/09.00/15.00/17.00)

3- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşüm Şurası'na katılacak.

(İstanbul/19.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Türk İş Konseyi 10. Kurultayı'nın gala yemeğine iştirak edecek.

(İstanbul/20.00)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Coca-Cola Dijital Servis Merkezi Açılış Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/10.30)

3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, ağustos ayı merkezi yönetim bütçe gerçekleşmelerini duyuracak.

(Ankara/11.00)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksi ile ağustos ayı konut satış ve temmuz ayı ücretli çalışan istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 10. Dünya Türk İş Konseyi Kurultayı'nda konuşma yapacak.

(İstanbul/11.30)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 4. Turizm Karma Komisyonu Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul/13.30)

SPOR

1- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 3. haftası, Spor Toto-Nilüfer Belediyespor müsabakasıyla tamamlanacak.

(Ankara/18.00)

2- Türkiye Basketbol Ligi'nde (TBL) 2023-2024 sezonu başlayacak. Sezonun açılış maçında, Semt77 Yalovaspor ile Esenler Erokspor karşı karşıya gelecek.

(Yalova/16.00)

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