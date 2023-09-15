15 Eylül 2023 tarihli atama kararnamesi yayımlandı

ATAMA KARARLARI

Devlet Denetleme Kurulu üyeliklerine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri ile 5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 10 uncu maddesi gereğince Murat Selim AYDEMİR ve Emin Sadık AYDIN atanmıştır.

Ekli listede yer alan Üst Kademe Kamu Yöneticiliklerine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince hizalarında belirtilen kişiler atanmıştır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı;

- Çalışma Genel Müdürlüğü görevine devam eden Sadettin AKYIL,

- Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü görevine devam eden Cenk İLERİ,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan İş Başmüfettişliklerine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince İş Müfettişleri Fatih Burak İZCİ, Mehmetali ÇOLAK, Seha KARACA GÜRSOY ve Uğur MAVİ atanmıştır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan iş Müfettişliğine, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 37 nci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince Ahmet Doğan BAYGELDİ atanmıştır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan iş Müfettişliğine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren iş Müfettiş Yardımcısı Hatice ATAY 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkam Halil ERDOĞAN görevden alınmış ve bu suretle boşalan Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığına Tayfun ÇELİK atanmıştır.

Eneği ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı;

- Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü görevine devam eden Süleyman ÖNEL,

- Strateji Geliştirme Başkanlığı görevine devam eden Mutlu KOÇ,

- Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine devam eden Hasan Hüseyin ERDOĞAN,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ebubekir AKBİNA atanmıştır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Van İl Kültür ve Turizm Müdürü Erol USLU, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliğe, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Müfettiş Keziban Sinem PEYNİRCİ atanmıştır.

- Diyarbakır 11 Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Mehmet Sabahattin GENÇ,

- Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, Erzincan İl Kültür ve Turizm Müdürü Arda HEB,

- Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, Ordu İl Kültür ve Turizm Müdürü Yener OBA,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Vakıflar Genel Müdürlüğünde açık bulunan İstanbul Vakıflar II. Bölge Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif ÖZSOY atanmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliklere, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Müfettişler İsmail Sefa SELÇUK, Turgut BÜYÜKTEPE ve İlhami KESİCİ atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Tarım ve Orman Bakanlığı;

- Kütahya 11 Tarım ve Orman Müdürü Orhan ÖZÇALIK,

- Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürü Cahit GÜLBAY,

- Zonguldak 11 Tarım ve Orman Müdürü Cemalettin ÇATAKLI,

- Şanlıurfa 11 Tarım ve Orman Müdürü Murat ÇAKMAKLI,

- İğdır İl Tarım ve Orman Müdürü Özkan YOLCU,

- Karaman İl Tarım ve Orman Müdürü Yusuf ŞAHİNBAŞ,

- Kırıkkale İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı YILMAZ,

- İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa ÖZEN,

- Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet ÖKDEM,

- Malatya İl Tarım ve Orman Müdürü Tabir MACİT,

- Batman İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet AYDIN,

- Bolu İl Tarım ve Orman Müdürü İzzet MURAT, görevden alınmış,

- Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Emre YENİAY,

- Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne, Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim SAĞLAM,

- Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Erdem KOLABAŞ,

- Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne İsa KAPLAN,

- Zonguldak İl Tanm ve Orman Müdürlüğüne Nihat AĞAN,

- İsparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne, Burdur İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet TUĞRUL,

- Burdur İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Eyüp ADIGÜZEL,

- Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem KARADAĞ,

- Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Nazan TÜRKARSLAN,

- Şanlıurfa tl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Mehmet AKSOY,

- İğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Ahmet TİNGİŞ,

- Karaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Hatice BULUT,

- Kırıkkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Fatih ATEŞ,

- Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne, Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim ACAR,

- Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Özkan PARLAK,

- İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne, Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa ŞAHİN,

- Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne, Aksaray İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent SAKLAV,

- Aksaray İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Nejdet DEMİR,

- Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne, Kars İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim ALTINTAŞ,

- Kars İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Enver AYDIN,

- Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne, Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürü Osman AKAR,

- Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Alpaslan KENGER,

- Batman İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Mustafa ŞANVERDİ,

- Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Zekeriya AR,

- Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Mehmet Nuri KÖKÇÜOGLU,

- Ağn İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Mehmet HÜSEYİNOGLU,

- Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Gürol ÇETİN,

- Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Şakir Fırat ERKAL,

- Ardahan İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Muhammet Fatih CİNEVİZ,

- Artvin İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Neşat ULUTAŞ,

- Bitlis İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Ramazan ÇOLAK,

- Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Hayrullah GÖKTEKİN,

- Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Şakir ÇINAR,

- Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Esra UZUN,

- Hakkari İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Mehmet Asım ŞEN, - Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Ramazan BİLİR, - Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Gökhan KARACA, - Kırşehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Mustafa İLMEÇ, - Kilis İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Levent KÜÇÜK, - Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Duran SEÇEN, - Nevşehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Özgür MEMİŞ, - Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Ali Ulvi ÖZERDEM, - Şımak İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Oktay SEZGİN, - Tunceli İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Yavuz Suat PALA, - Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Serkan BİLİR, atanmıştır.

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Mücahid TAYLAN atanmıştır.

Ticaret Bakanlığı Ankara Ticaret İ1 Müdürü Yavuz KARAER, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Helal Akreditasyon Kurumunda açık bulunan Yönetim Kurulu üyeliklerine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri ile 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 178 inci maddesi gereğince Yasin AYDOĞAN ve Recep AYDIN atanmıştır.

Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Çağrı ERHAN atanmıştır.

Atılım Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Serkan ERYILMAZ atanmıştır.

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Esra HATİPOGLU atanmıştır.

İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Fadime YÜKSEKTEPE atanmıştır.

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. İbrahim ÖZCOŞAR atanmıştır.

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Rahmi ER atanmıştır.

Yaşar Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Levent KANDİLLER atanmıştır.

14 Eylül 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI