Uçak yakıt tankı düşmüştü, o otomobiller kaskosuz çıktı

Ankara Çankaya Söğütözü Mahallesi'ndeki Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürlüğünün açık otoparkında bulunan üç aracın üstüne F-4 savaş uçağının harici yakıt tankı düştü. Arabaların içinde kimse olmadığı için acı bir olay yaşanmazken maddi hasar meydana geldi. Araçların, TPAO'da çalışan güvenlik ve temizlik görevlisi ile market personeline ait olduğu belirlendi. Şahıslar, kaskolarının bulunmadığını aktararak, zararlarının Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından karşılanmasını istedi. 10 gündür TPAO ile MSB arasında yazışmalar sürerken mağdurların ödeme yapılmaması halinde dava açacakları ifade edildi.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ