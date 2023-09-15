Zap'taki 1000 tünel imha ediliyor

Arazide adım atmadık yer bırakmayan Mehmetçik, bütün mağaraları didik didik arıyor.

Türkiye'nin terörle mücadeledeki kararlılığı PKK'ya nefes aldırmıyor. Özellikle son dönemde SİHA'ların aktif olarak kullanıldığı hava harekatları sayesinde gizlendikleri mağaralardan dışarı çıkamayan PKK'lı teröristler hepten yer altında kaldı. Terör örgütü PKK bu yüzden Irak'ın kuzeyindeki mağaralarda varlığını sürdürüyor.

YER ALTINDA KALDILAR

Teslim olan teröristlerin verdiği ifadelerde, örgütün tünel yapımına ağırlık verdiği öğrenildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin üzerinden çıkan dijital veriler de örgütün tünel yapımına hız verdiğini ortaya koyuyor. Örgütün kazdığı tünellerdeki eletrik ihtiyacını jeneratörlerle sağladığı, Kandil bölgesindeki köylerden de Zap'taki mağaralara kaçak elektrik çektikleri belirlendi.

TACİZ ATEŞİ AÇIP KAÇIYORLAR

Terör örgütü PKK, özellikle Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde TSK'nın silah ve hava üstünlüğüne karşı coğrafyayı kullanarak pusu, EYP'li (el yapımı patlayıcı) tuzaklama, sızma girişimi ve beşerli gruplar halinde taciz ateşlerine yöneldi. Taciz ateşi açıp çıktıkları mağara ve tünellere geri kaçan teröristlerin, burada oluşturdukları mazgallardan saldırdıkları gözleniyor.

HEPSİ İMHA EDİLİYOR

PKK'nın Irak'ın kuzeyinde yuvalandığı Zap bölgesinde 1000'e yakın mağara ve tünel tespit edildi. Arazideki tünel ve mağaralara yönelik harekat başlatıldı. PKK sığınakları bir bir imha ediliyor. PKK'lı teröristlerin sözde karargah haline getirdiği mağaralar ya hava harekatlarıyla vuruluyor ya da Mayın, El Yapımı Patlayıcı Tespit ve İmha Timleri (METİ) tarafından mühürlenerek patlatılıyor.

Burak Doğan