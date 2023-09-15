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İbretlik cezaya destek: İstanbul'da da denetimler sıkılaşsın

Fahiş fiyata daire ilanı koyan yetkisiz emlakçıya 349 bin liralık para cezası verilmesine sektör temsilcilerinden destek geldi. Cezayı yerinde ve gerekli bulan emlakçılar, denetimlerin artırılmasını ve yaptırımların daha da ağır olmasını istiyor.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 15 Eylül 2023 08:10, Son Güncelleme : 15 Eylül 2023 08:11
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İbretlik cezaya destek: İstanbul'da da denetimler sıkılaşsın

Ticaret Bakanlığı, konut sektöründeki fiyat spekülasyonlarıyla mücadelede denetimlerini daha da sıkılaştırdı. Geçtiğimiz günlerde, Ankara Mamak'ta piyasa değeri 2,1-2,3 milyon lira arasında değişen daireyi 3,87 milyon liradan ilana koyan sahte emlakçıya 349 bin lira para cezası kesilmişti. Fahiş fiyat çeken yetkisiz emlakçıya verilen ceza, yüksek fiyatlarla piyasayı bozan emlakçılara karşı emsal bir karar oldu. Gözler şimdi İstanbul ve diğer büyük şehirlere çevrildi.

YAPTIRIMLAR DAHA AĞIR OLSUN

Ticaret Bakanlığı, piyasayı yükselten fırsatçılara acımıyor. Fiyatları olduğundan fazla yükselten sahte emlakçılara karşı uygulanan cezanın yerinde olduğunu ifade eden emlak sektörü temsilcileri, kararın doğru olduğunu söylüyor. Denetimlerin daha da artması gerektiğini belirten sektör temsilcileri, Bakanlığın diğer şehirlerde de çalışmalara devam etmesi gerektiğini belirtiyor. İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, verilen cezaların daha da artması gerektiğini ve böylece caydırıcılığın olacağını belirterek, şunları kaydetti: "Cezalar daha da artsın, caydırıcılık olsun. Böyle vakalar, maalesef konut piyasasını yükseltiyor ve manipülasyona sebep oluyor. Bakanlığımızın vermiş olduğu bu kararı sonuna kadar destekliyoruz. Biz de bu olayın içinde bulunmak istiyoruz."

FAHİŞ FİYATLA SONUNA KADAR MÜCADELE

Aşa, emlakçı olmayıp bu manipülasyonları yapanların gerçek emlakçıların imajlarını da sarstığını dile getirdi. Aşa, "Fahiş fiyatlarla sonuna kadar mücadele etmemiz lazım. Fırsatçılar yüzünden, sektörde bize karşı da algı oluşuyor ve mağdur oluyoruz. Onlar emlakçı değil, piyasanın yükselmesini isteyen manipülatörler. Mamak'taki cezanın da o bölgedeki fahiş fiyat artışının korunması amaçlı verildiğini düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

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