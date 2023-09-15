33 yılın en kurak Ağustosu

Bu yıl dünya genelinde El Nino sıcakları ve etkileriyle her geçen gün daha çok hissedilen iklim krizine bağlı sebeplerle ağustos ayı yağışlarında son 33 yılın en düşük seviyesi görüldü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2023 Ağustos yağışlarına yönelik hazırladığı rapora göre, Türkiye geneli ağustos ayı yağışları normalinin ve geçen yıl ağustos ayı yağışlarının altında gerçekleşti. Ortalama 6,4 milimetre yağışın yaşandığı 2023 Ağustos'ta, 14,8 milimetre olan ağustos ayı normaline göre (1991-2021) yüzde 57, 16,1 milimetre olan 2022 Ağustos yağışına göre de yüzde 60 oranında düşüş yaşandı. Yağışlar, normaline göre Türkiye'nin 7 bölgesinde de azaldı. Geçen yıla göre ise sadece Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde artış görüldü.

ŞİDDETLİ KURAKLIK ALARMI

Meteoroloji'nin ağustos ayına yönelik hazırlanan meteorolojik kuraklık durumunu gösteren Türkiye haritasında ise Marmara Bölgesi, Karadeniz'in neredeyse tamamı, diğer bölgelerin de büyük kısmı için 'şiddetli kurak (acil durum)' olarak yer verildi. Haritaya göre, İzmir Aydın, Denizli, Muğla, Antalya ve Mersin'in bir kısmı normal ve üzeri (risk yok) olarak görülüyor. Erzincan-Tunceli ile Muş, Bitlis, Van, Siirt ve çevreleri de yine haritada meteorolojik kuraklık açısından normal ve üzeri (risk yok) alanlar olarak yer alıyor.

EN ÇOK RİZE EN AZ AMASYA'DA

Ağustos ayı yağışları İzmir'in kuzeyi, Aydın, Mersin, Niğde, Hatay, Kayseri, Kahramanmaraş, Sivas, Malatya, Tunceli, Elazığ, Adıyaman, Muş, Bitlis, Siirt çevreleri hariç, diğer tüm bölgelerde normallerine göre yüzde 60-80 arasında azalma gösterdi. İl geneli yağışlarda en fazla yağış ise 106,5 milimetre ile Rize'de gerçekleşti. Normaline göre en fazla azalma gösteren il yüzde 96 ile Amasya oldu.