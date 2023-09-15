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Dolar/TL, 26,98 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 26,9830 seviyelerinden işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Eylül 2023 11:16, Son Güncelleme : 15 Eylül 2023 11:16
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Dolar/TL, 26,98 seviyesinden işlem görüyor

Dün dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 26,9456'dan tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.55 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 26,9830'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 artışla 28,7690'dan, sterlin/TL de yüzde 0,1 değer kazancıyla 33,5450'den satılıyor.

Dün yüzde 0,6 artışla günü 105,3 seviyesinden tamamlayan dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 105,2'de bulunuyor. Avro/dolar paritesi ise şu dakikalarda yüzde 0,2 yükselişle 1,0660 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan verilerin güçlü ekonomiye işaret etmesi ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın "güvercin" sözle yönlendirmelerinin dolara talebi artırdığını belirterek, bugün yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Analistler, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) beklentilerin üzerinde artış göstermesine karşın para piyasalarındaki fiyatlamalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 20 Eylül'deki toplantısında faizi sabit bırakacağı yönündeki beklentilerin değişmesi için yeterli olmadığını kaydetti.

Öte yandan, Avrupa Merkez Bankası'den (ECB) yapılan açıklamada, Banka'nın 3 temel politika faizini 25 baz puan artırma kararı aldığı aktarılarak, refinansman faizinin yüzde 4,50'ye, mevduat faizinin yüzde 4'e ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 4,75'e yükseltildiği bildirildi.

Analistler, ECB'nin faiz artırım döngüsünün sonuna yaklaşmış olabileceğine dair beklentilerin arttığını belirterek, enflasyona dair gelişmelerin Banka'nın kararlarında etkili olacağını kaydetti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Piyasa Katılımcılar Anketi'ne göre, cari yıl sonu döviz kuru (dolar/TL) beklentisi 30,1422 TL olurken, politika faiz oranının cari ay sonu beklentisi de yüzde 30'a çıktı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde dış ticaret açığı ve ABD'de sanayi üretimi verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 104 ve 103 seviyelerinin destek, 106 ve 107 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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