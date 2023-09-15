Bakan Koca açıkladı... Eris varyantı 9 kişide görüldü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'un Eris varyantının 9 kişide görüldüğünü, bunun endişe sayılmayacak bir gelişme olduğunu bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Eris varyantının yurt dışı temaslı kişilerde görüldüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Endişe konusu sayılamayacak bir gelişme. Hasta etme gücünün (virülansının) düşüklüğünü bildiğimiz Eris varyantı, Referans Laboratuvarımızda yapılan incelemede 9 kişide görüldü. Yurt dışı temaslı ve aynı ildeler. Mevcut tedbirlere ve gündelik hayatımıza devam edeceğiz. Durum başka ülkelerde yaygın, bizde de ortaya çıkması muhtemeldi. Büyüklerimizi, kronik hastalarımızı koruyacağız."

Eris Varyantı(Virüsü) Nedir? Belirtileri Nelerdir?

Eris varyantı, COVID-19'un en yeni ve bulaşıcı varyantlarından biridir. Eris varyantı(virüsü), Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan açıklamaya göre, EG.5 (Eris) omicron varyantından türediği tespit edilmiştir.

Bu bulgu eşliğinde; COVID-19 aşısı yaptırmak, maske takmak ve sosyal mesafeyi korumak eris varyantı söz konusu olduğunda önem kazanmaktadır.

En az iki doz Covid-19 aşısı olmak, hiç aşı olmamaya kıyasla EG.5'e karşı daha hızlı ve daha güçlü bir bağışıklık etkisi oluşturduğu tahmin edilmektedir. Bu makalede, Eris varyantı (virisü) ile ilgili güncel bilgi ve tartışmalara yer verilmeye çalışılmıştır.