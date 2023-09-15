Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 17,29 puan artışla ve yüzde 0,21 değer kazanarak 8.136,04 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,44, holding endeksi yüzde 0,31 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,8 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren ise yüzde 0,97 ile ulaştırma oldu.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,3 değer kazancıyla 8.118,75 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de açıklanan verilerin güçlü ekonomiye işaret etmesi, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın "güvercin" sözle yönlendirmeleri ve Çin'in ekonomiyi destekleyici adımlarıyla pozitif bir seyir izlendiğini aktararak, bugün yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleştiğini kaydetti.

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) beklentilerin üzerinde artış göstermesine rağmen para piyasalarındaki fiyatlamalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 20 Eylül'deki toplantısında faizi sabit bırakacağı yönündeki beklentilerin değişmesi için yeterli olmadığını dile getirdi.

Öte yandan, Avrupa Merkez Bankası'den (ECB) yapılan açıklamada bankanın 3 temel politika faizini 25 baz puan artırma kararı aldığı belirtilerek, refinansman faizinin yüzde 4,50'ye, mevduat faizinin yüzde 4'e ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 4,75'e yükseltildiği kaydedildi.

Analistler, ECB'nin faiz artırım döngüsünün sonuna yaklaşmış olabileceğine dair beklentilerin arttığını ifade ederek, enflasyona dair gelişmelerin bankanın kararlarında etkili olacağını bildirdi.

Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracatın pay başına 10,24 liradan ilk halka arzını onayladı.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) piyasa katılımcılar anketi ve konut satışları, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde dış ticaret açığı ve ABD'de sanayi üretimi verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.200 ve 8.300 seviyesinin direnç, 8.100 ve 8.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.