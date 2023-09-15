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Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,31 değer kaybederek 8.093,27 puana geriledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Eylül 2023 13:12, Son Güncelleme : 15 Eylül 2023 13:12
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Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 25,48 puan azalarak 8.093,27'ye indi. Toplam işlem hacmi 61 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,28 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,34 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren ise yüzde 3,54 ile ulaştırma oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de açıklanan verilerin güçlü ekonomiye işaret etmesi, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın "güvercin" sözle yönlendirmeleri ve Çin'in ekonomiyi destekleyici adımlarıyla pozitif bir seyir izlendiğini ifade etti.

Analistler, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) beklentilerin üzerinde artış göstermesine karşın para piyasalarındaki fiyatlamalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 20 Eylül'deki toplantısında faizi sabit bırakacağı yönündeki beklentilerin değişmesi için yeterli olmadığını söyledi.

Öte yandan, Avrupa Merkez Bankası'den (ECB) yapılan açıklamada, Banka'nın 3 temel politika faizini 25 baz puan artırma kararı aldığı belirtilerek, refinansman faizinin yüzde 4,50'ye, mevduat faizinin yüzde 4'e ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 4,75'e yükseltildiği kaydedildi.

ECB'nin faiz artırım döngüsünün sonuna yaklaşmış olabileceğine dair beklentilerin arttığını ifade eden analistler, enflasyona dair gelişmelerin Banka'nın kararlarında etkili olacağını bildirdi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de sanayi üretimi, kapasite kullanım oranı ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.200 ve 8.300 seviyesinin direnç, 8.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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