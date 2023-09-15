Bin polisle düzenlenen şafak operasyonunda 106 zanlı yakalandı

Dron destekli 200 ekipteki bin polis, 135 adrese yapılan baskınlarda 106 zanlıyı yakaladı.

Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde özel harekat ve çevik kuvvet ekiplerinin de katılımıyla operasyon düzenlendi.

Hırsızlık, dolandırıcılık, kasten yaralama, kasten öldürme, uyuşturucu ticareti ve resmi belgede sahtecilik gibi farklı suçlardan firari 106 şüphelinin adresleri teknik ve fiziki takiple tespit edildi.

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