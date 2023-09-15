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Konya'da iki genç kız sevgililerine mesaj atıp 15 katlı binadan atladılar

KONYA'dan son gelen haber kan dondurdu. Meram ilçesinde 18 ve 19 yaşındaki iki genç kız, erkek arkadaşlarına "biz çatıdan atlıyoruz" mesajı gönderdikten sonra 15 katlı binadan aşağıya atladı. Kızlar olay yerine hayatını kaybetti

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 15 Eylül 2023 11:28, Son Güncelleme : 15 Eylül 2023 11:36
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Konya'da iki genç kız sevgililerine mesaj atıp 15 katlı binadan atladılar

Olay, saat 23.30 sıralarında merkez Meram ilçesi bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 kişinin 15 katlı binanın çatısından atladığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Binanın çatısından atlayan 19 yaşındaki İ.Ç ile arkadaşı 18 yaşındaki L.N.Ş'nin olduğunu belirleyen polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Öte yandan, İ.Ç ile arkadaşı L.N.Ş'nin çatıdan atlamadan önce erkek arkadaşlarına konum atarak "biz çatıdan atlıyoruz" şeklinde mesaj gönderdikleri öğrenildi.

Olay yerindeki incelemelerin ardından 2 genç kızın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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