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Bakan Tunç'tan Kılıçdaroğlu'na 'firari 3 sanığın zamanaşımı dosyası' ile igili yanıt

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sivas olaylarına ilişkin firari 3 sanığın davasının zaman aşımından düşmesiyle ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına yönelik, "Bunu Sayın Cumhurbaşkanımızla ilişkilendirmek ve 'Siz bu davayı bitirdiniz, suç ortağısınız.' demek, bir kere çok çirkin bir davranış, ne hukuki ne ahlaki. O nedenle bu beyanatları sahibine iade ediyoruz." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Eylül 2023 12:02, Son Güncelleme : 15 Eylül 2023 12:09
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Bakan Tunç'tan Kılıçdaroğlu'na 'firari 3 sanığın zamanaşımı dosyası' ile igili yanıt

Bakan Tunç, Zonguldak Valiliğini ziyaretinin ardından bir gazetecinin, Kılıçdaroğlu'nun Sivas olaylarına ilişkin davayla ilgili açıklamasına yönelik sorusunu yanıtladı.

Kılıçdaroğlu'nun konuya ilişkin açıklamalarının kabul edilemeyeceğini, CHP Genel Başkanının çirkin bir beyanatta bulunduğunu dile getiren Tunç, şöyle devam etti:

"Burada şunu ifade edelim; bir kere 1993 yılında meydana gelen bu elim olaylar sonrasında Sivas davası süreci başladı. Sivas davasında gözaltına alınıp tutuklanan sanıklarla ilgili yargılama süreçleri o dönem başladı, devam etti ve mahkumiyetler verildi. Şu anda o sanıklar hükümlü konumunda. Ana davanın hükümlüleri, cezalarını cezaevlerinde çekmeye devam ediyorlar. Tabii 3 firari sanıkla ilgili yargılama süreci gerçekleştirilememişti. Firari sanıklar yakalanamamıştı. Kırmızı bülten çıkarılarak uluslararası düzeyde de aranmaları sağlandı. Bu da sonuç vermedi.

Bu anlamda 30 yıllık zaman aşımı süresi dolduğunda ki o dönemde yürürlükte olan ceza kanununa göre zaman aşımı 30 yıllık bir süre. O günkü kanuna tabi oldukları için yargının böyle bir kararı söz konusu oldu. Bu tür davalarda özellikle insanlığa karşı işlenen suçlar bakımından zaman aşımını kaldıran bir iktidarız biz. Bu, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde oldu. Türk Ceza Kanunu bu anlamda değişti ama olayın meydana geldiği 1993 tarihinde yürürlükte olan ceza kanununa göre bu hüküm yoktu. Dolayısıyla suçun işlendiği tarihteki hüküm dikkate alındığı için ve 30 yıllık da zaman aşımı süresi dolduğu için sanıklar kırmızı bültenle uluslararası düzeyde arandığı halde yakalanamayıp Türkiye'ye getirilemediği için zaman aşımı süresi dolunca mahkeme zaman aşımı nedeniyle davanın düşmesine karar verdi. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımızla ilişkilendirmek ve 'Siz bu davayı bitirdiniz, suç ortağısınız.' demek, bir kere çok çirkin bir davranış, ne hukuki ne ahlaki. O nedenle bu beyanatları sahibine iade ediyoruz."

"Maden ocağındaki göçüğe ilişkin idari ve adli soruşturma açılmıştır"

Bakan Tunç, Zonguldak'ta maden ocağındaki göçüğe ilişkin soru üzerine de bu tür ölümlü ve yaralamalı kazalarda mutlaka idari ve adli soruşturma açıldığını belirterek, "Önceki kazalarda olduğu gibi burada da gerekli idari ve adli soruşturma açılmıştır. Henüz daha olay yeni, dolayısıyla bilirkişi incelemeleri vesaire söz konusu olur. Sonrasında da gerekli adli süreçler tamamlanır. O noktada herhangi bir endişemizin olmaması gerekir." diye konuştu.

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