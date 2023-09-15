Gaziosmanpaşa'da ablasının kiracısını darbeden sanık tahliye edildi

Erdoğan: Ek ders ücretlerinde yüzde 25'lik artışa gideceğiz
Erdoğan: Ek ders ücretlerinde yüzde 25'lik artışa gideceğiz
Farklı İhtiyaçlarınıza Vade Farksız 15.000 TL!
Farklı İhtiyaçlarınıza Vade Farksız 15.000 TL!
Sponsorlu İçerik
MEB'in ortaokul ve liselerde başlatacağı 'ortak sınav'ın ayrıntıları netleşti
MEB'in ortaokul ve liselerde başlatacağı 'ortak sınav'ın ayrıntıları netleşti
Merkez Bakası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti!
Merkez Bakası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti!
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 20'si FETÖ toplam 23 terör şüphelisi yakalandı
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 20'si FETÖ toplam 23 terör şüphelisi yakalandı
Bakan Koca açıkladı... Eris varyantı 9 kişide görüldü
Bakan Koca açıkladı... Eris varyantı 9 kişide görüldü
Merkez'den 'KKM'den çıkış TL'ye dönüş' adımı
Merkez'den 'KKM'den çıkış TL'ye dönüş' adımı
Atina'daki katliamın kilit ismi: Göçmen kaçakçısı eski polis
Atina'daki katliamın kilit ismi: Göçmen kaçakçısı eski polis
Cumhurbaşkanı Erdoğan 7 üniversiteye rektör atadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 7 üniversiteye rektör atadı
TOKİ'den borcunu kapatmak isteyenlere indirim kampanyası
TOKİ'den borcunu kapatmak isteyenlere indirim kampanyası
EGM'den Hanefi Avcı ve Sabri Uzun ile ilgili iddialara açıklama
EGM'den Hanefi Avcı ve Sabri Uzun ile ilgili iddialara açıklama
Grip aşısı uygulaması 65 yaş ve üstü vatandaşlar için başlıyor
Grip aşısı uygulaması 65 yaş ve üstü vatandaşlar için başlıyor
MEB'den açık liseye geçiş genelgesi
MEB'den açık liseye geçiş genelgesi
AFAD açıkladı: İşte İstanbul'da deprem riski en yüksek ilçeler
AFAD açıkladı: İşte İstanbul'da deprem riski en yüksek ilçeler
Milli Eğitim Bakanı Tekin: Okula devamı önemsiyoruz
Milli Eğitim Bakanı Tekin: Okula devamı önemsiyoruz
CHP Milletvekili Tanrıkulu hakkında fezleke düzenlendi
CHP Milletvekili Tanrıkulu hakkında fezleke düzenlendi
Lise müdiresinin öldüğü feci kazada 'kocası öldürdü' iddiası
Lise müdiresinin öldüğü feci kazada 'kocası öldürdü' iddiası
İkinci el otoda ağustosta en çok satılanlar belli oldu
İkinci el otoda ağustosta en çok satılanlar belli oldu
'Türkiye Kart' Türkiye'de ilk kez o ilde uygulanmaya başladı
'Türkiye Kart' Türkiye'de ilk kez o ilde uygulanmaya başladı
Kemal Kılıçdaroğlu 'sanık' olarak ifadeye çağrıldı
Kemal Kılıçdaroğlu 'sanık' olarak ifadeye çağrıldı
MB'nin rezervlerinin yükselişi 13'üncü haftasında
MB'nin rezervlerinin yükselişi 13'üncü haftasında
Erdoğan'dan CHP'li Tanrıkulu'na sert tepki: Sözde milletvekili ama terörist müsveddesi
Erdoğan'dan CHP'li Tanrıkulu'na sert tepki: Sözde milletvekili ama terörist müsveddesi
Bakan Tunç'tan Sezgin Tanrıkulu açıklaması: Soruşturma izni verildi
Bakan Tunç'tan Sezgin Tanrıkulu açıklaması: Soruşturma izni verildi
Başkent'te Bylock kullanıcısı 11 kişi gözaltına alındı
Başkent'te Bylock kullanıcısı 11 kişi gözaltına alındı
Tarımda ezbere üretim dönemi sona erdi
Tarımda ezbere üretim dönemi sona erdi
60 bin kişinin mülkiyet sıkıntısı çözülecek
60 bin kişinin mülkiyet sıkıntısı çözülecek
Özel okullar yüzde 2 KDV farkını velilerden talep ediyor
Özel okullar yüzde 2 KDV farkını velilerden talep ediyor
Son söz Erdoğan'da: Emekliye 5 bin liralık '100. yıl ikramiyesi'
Son söz Erdoğan'da: Emekliye 5 bin liralık '100. yıl ikramiyesi'
Ankara'da Yunuslar yerli otomobil Togg'la devriye görevine başladı
Ankara'da Yunuslar yerli otomobil Togg'la devriye görevine başladı
Adalet Bakanı Tunç'tan AP'nin '2022 Türkiye Raporu'na tepki
Adalet Bakanı Tunç'tan AP'nin '2022 Türkiye Raporu'na tepki
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Gaziosmanpaşa'da ablasının kiracısını darbeden sanık tahliye edildi

Gaziosmanpaşa'da çatı masrafları nedeniyle tartıştığı ablasının kiracısını darbettiği iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık tahliye edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Eylül 2023 12:07, Son Güncelleme : 15 Eylül 2023 12:08
Yazdır
Gaziosmanpaşa'da ablasının kiracısını darbeden sanık tahliye edildi

Gaziosmanpaşa 5. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Celil Demircan ve müşteki Tarık Aydın katıldı.

Duruşmada söz verilen sanık Demircan, müşteki Aydın'la aynı apartmanda oturmadıklarını, söz konusu binada kendisinin ve ablasının kiralık daireleri olduğunu, müştekinin de ablasına ait evde kiracı olduğunu söyledi.

Binanın çatısında sorun olduğunu ancak bu problemi kardeşleriyle çözdükten sonra müştekiden tamirat parası istemediğini öne süren sanık, müştekiyle ikametinde ya da binada karşılaşmadığını iddia etti.

Sanık, müştekinin kendisine iftira attığını savunarak, "Kendisindeki yaralanmanın da nasıl meydana geldiğini bilmiyorum. Aramızda önceye dayalı bir husumet yoktur. Ancak benim maddi durumumun iyi olduğunu biliyor. Bu olaydan sonra da benim akrabalarıma ulaşıp para istediğini öğrendim. Kesinlikle suçlamaları kabul etmiyorum tahliyemi ve beraatimi istiyorum." dedi.

Müşteki Tarık Aydın ise sanığın olay tarihinde ikamet ettiği eve geldiğini, çatı katının tamir edildiğini ve kendi dairesine düşen miktarı ödemesi gerektiğini söylediğini belirtti.

Ev sahibinin kendisi olmadığını sanığa ifade ettiğini anlatan müşteki, ev sahibini aradığını ve kendisine ödeme yapmaması gerektiğini söylediklerini ifade etti.

Müşteki Aydın, ödeme yapmaması sonucu sanığın saldırdığını ve ağır hakaretler ettiğini savunarak, şikayetçi olduğunu dile getirdi.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanığın yurt dışı çıkış yasağı yönündeki adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verilmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Celil Demircan'ın delillerin büyük bir kısmının toplanmış olması, sanığın kaçma ve delilleri karartma şüphesinin ortadan kalkması ve tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak tahliyesine karar verdi.

Eksik hususların giderilmesine hükmeden mahkeme, duruşmayı erteledi.

Duruşmanın ardından gazetecilere açıklama yapan Tarık Aydın, ev sahibi ile kendisini darbeden kişinin çatı parasını bahane ettiklerini, daireyi başkasına fahiş fiyata kiraya vermeye çalıştıklarını ileri sürdü.

- İddianameden

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Celil Demircan ve müşteki Tarık Aydın'ın 15 Ekim 2022'de ikamet ettikleri apartmanın çatısının tamir giderlerinin ödemesine ilişkin anlaşmazlık olduğu kaydedildi.

Müşteki Aydın'ın evinde çıkan tartışmada sanığın küfrederek hakaret ettiği, akabinde ise müştekinin ATK raporuna göre "basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek" şekilde yüzünde yaralanmaya neden olduğu anlatılan iddianamede, darp sonucu müştekinin vücudunda kemik kırığı da oluştuğu belirtildi.

İddianamede sanığın, "kemik kırığına neden olacak şekilde kasten yaralama" ve "hakaret" suçlarından 1 yıl 9 aydan 6 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Bu Habere Tepkiniz