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Erdoğan: Ek ders ücretlerinde yüzde 25'lik artışa gideceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ücretli öğretmenlerin saatlik ek ders ücretlerinde yüzde 25'lik artışa gideceğiz. Yurt dışında eğitim gören öğrencilerin burslarını da düzenleyeceğiz.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Eylül 2023 12:28, Son Güncelleme : 15 Eylül 2023 13:44
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Erdoğan: Ek ders ücretlerinde yüzde 25'lik artışa gideceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'nde konuştu.

Erdoğan, ücretli öğretmenlerin saatlik ek ders ücretlerinde yüzde 25 artışa gideceklerini açıklarken "Böylece aylık ücretlerinde 2023 yılında yüzde 91 oranında artış olacağız." dedi.

Öte yandan öğrencilerin burs oranlarında da okudukları ülkenin şartlarına göre yükseltiklerinden söz eden Erdoğan, "Burslarda döviz bazında ortalama yüzde 26-27 civarında zam yapmış oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, sivil anayasa ilişkin değerlendirmelerde bulunurken CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ilgili sözlerine ilişkin de tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

2023-2024 eğitim öğretim yılının öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz başta olmak üzere bütün eğitim öğretim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum.

Pazartesi öğrencilerimiz öğretmenleriyle ve okullarıyla buluştu. Ülkemizin 81 vilayetinde ilçelerinden köylerine kadar her karışında aşkla çalşan eğitim ordumuzun her bir neferine ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum.

Öğretmenlerimizin hakkını ödeyemeyiz. Bizden koparılan şehit öğretmenlerimizi unutmayacağız. İnsanımızın gönlünü fetheden şehit Aybüke Yalçın'ın ismini ülkemizin en büyük petrol rezervine sahip Gudi Gabar'daki petrol sahasına verdik.

"2002'DEN BERİ BOŞ DURMADIK"

29 Ekim tarihinde bu önemli yıl dönümüne ulaşmanın gururunu hep birlikte yaşacağız.

Bir asır önce olduğu gibi 85 milyon el ele gönül gönüle vererek Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa edeceğiz. Tarih boyunca nice engeli aşan, nice imkasızı başaran mücadeleci milletin evlatları olarak bu hedefimize ulaşacağımıza yürekten inanıyorum. 21 yıllık emek, özveri ve çalışma vardır. Biz 21 yılda neyi başardığımızı çok iyi biliyoruz. Biz 2002'den beri boş durmadık.

YÜZDE 25 ARTIŞ

Eğitimden teknolojiye, ulaştırmadan savunmaya, demokrasiden hak ve özgürlüklere kadar her alanda çok ciddi hazırlıklar yaptık. Eğitime daima özel önem ve öncelik verdik. Derslik sayımız 620 bine çıktı. 1 milyon 200 bin öğretmenimiz var.

Ücretli öğretmenlerin saatlik ek ders ücretlerinde yüzde 25'lik bir artışa gidiyoruz. Böylece aylık ücretlerinde 2023 yılında yüzde 91 oranında artış olacağız.

BURSLARDA ZAM

Milli Eğitim burslusu lisansüstü öğrencilerimizin burslarını, okudukları ülkenin şartlarına göre değişen oranlarda yükseltiyoruz. Burslarda döviz bazında ortalama yüzde 26-27 civarında zam yapmış oluyoruz.

"YAPICI ELEŞTİRİLERE AÇIĞIZ"

Eğitim meselesinde siyasi görüşü ne olursa tüm paydaşların yapıcı eleştirilere açığız. Yapılan her çalışmaya kapı duvar olmak yerine eğitimde kaliteyi artıracak projeler sunulsun ama doğrudan istikbalimizi ilgilendiren eğitim konusu ideolojik kakofoniye mahkum edilmesin.

YENİ ANAYASA TARTIŞMASI

Türk demokrasisi sivil anayasaya yapacak olgunluğa ulaşmış 15 Temmuz ihanetinden alnının akıyla çıkarak rüştünü ispat etmiştir.

Sivil bir anayasa, amaçlarımıza ulaşmayı daha kolaylaştıracaktır. Sivil anayasa ile ilgili de tüm aktörler bu sürece pozitif katlı vermeli.

CHP'Lİ TANRIKULU'NA TEPKİ

Bir tane sözde milletvekili çıkmış benim Mehmetçiğime saldırıyor. Mensubu olduğu parti kalkıp da bu milletvekili müsveddesine en ufak bir söz söylemiyor. Biz Mehmetçiğimize hiçbir gücün dokunmasına müsaade etmeyiz.

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