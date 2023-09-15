DEAŞ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Irak'ta terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Kırşehir'de farklı adreslere eş zamanlı düzenledikleri operasyonda, DEAŞ bünyesinde sözde asker ve polis olarak görev yaptıkları belirlenen Irak uyruklu M.R.A.A, Y.A.A.A, Z.Q.S.Q ve A.H.A.A'yı yakaladı.

Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen 4 zanlı adliyeye sevk edildi.