DEAŞ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Kırşehir'de DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Eylül 2023 12:34, Son Güncelleme : 15 Eylül 2023 12:35
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Irak'ta terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, Kırşehir'de farklı adreslere eş zamanlı düzenledikleri operasyonda, DEAŞ bünyesinde sözde asker ve polis olarak görev yaptıkları belirlenen Irak uyruklu M.R.A.A, Y.A.A.A, Z.Q.S.Q ve A.H.A.A'yı yakaladı.
Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen 4 zanlı adliyeye sevk edildi.