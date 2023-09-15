Malatya'da FETÖ operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Eylül 2023 14:00, Son Güncelleme : 15 Eylül 2023 14:02
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Yeşilyurt ve Battalgazi ilçelerindeki istihbarat çalışması neticesinde FETÖ üyesi olduğu belirlenen 2 şüpheli operasyonla gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı.