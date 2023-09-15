Adalet Bakanı Tunç 'AP'nin Türkiye Raporu'na tepki gösterdi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda kabul edilen "2022 Türkiye Raporu"na ilişkin, "Milletimizin huzuru ve güvenliği için çalışıyoruz. Ama maalesef kendi ülkelerinde, özellikle yaşam hakkının düşmanı olan terör örgütlerine o gösteri alanlarını açanların öncelikle kendilerine bakması lazım. O PKK paçavralarıyla propagandalara müsaade edenler, oralarda Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılara müsaade edenler, öncelikle onların hukuka saygılı olması lazım. Onlardan alacağımız ders yok." dedi.

Bakan Tunç, Zonguldak'taki temasları kapsamında Valilik ziyaretinin ardından adliyeye geçti. Basına kapalı gerçekleşen ziyarette, Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Tunç, adliye binasındaki baroda avukatlarla bir araya geldi.

Daha sonra Zonguldak Belediyesine giden Tunç'a, Belediye Başkanı Ömer Selim Alan tarafından kentteki çalışmalar hakkında bilgi verildi.

- "İnsan hak ve özgürlüklerinin önündeki engelleri birer birer kaldırdık"

Ardından AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Tunç, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde elde edilen başarı ve Türkiye Yüzyılı'nın başlamasına verdikleri katkı dolayısıyla Zonguldaklı hemşehrilerini ve partilileri tebrik etti.

AK Parti'nin 21 yıldır iktidarda bulunduğunu, bunun Türkiye Cumhuriyeti ve dünya siyaset tarihinde görülmemiş bir başarı olduğunu belirten Tunç, bunun devamı için de Cumhur İttifakı olarak çalıştıklarını kaydetti.

Tunç, 21 yılda Türkiye'nin fiziki kalkınması için altyapı yatırımlarını, dünyanın en büyük projelerini, havalimanlarını, hızlı trenlerini, enerji projelerini, üniversitelerini, toplu konut hamlelerini, tünellerini, köprülerini yaparken diğer yandan da ülkenin demokratikleşmesinin ve demokrasi standartlarının daha yukarıya taşınmasının gayreti içerisinde olduklarını ifade etti.

Türkiye'de demokrasinin 21 yılda daha güçlü hale geldiğini vurgulayan Tunç, "İnsan hak ve özgürlüklerinin önündeki engelleri birer birer kaldırdık. Nice yasakları ortadan kaldırdık. 'Sessiz devrim' denilen reformları hayata geçirdik. Bundan sonra da hayata geçirmenin gayreti içerisinde olacağız." diye konuştu.

- "Çalışmalarımıza gece gündüz devam edeceğiz"

Bakan Tunç, AP Genel Kurulunda kabul edilen "2022 Türkiye Raporu"na da değinerek, içerisindeki ifadelere bakıldığında bunun Türkiye gerçekleriyle hiçbir alakasının olmadığını söyledi.

Raporun birtakım marjinal grupların etkisiyle hazırlandığını, kendileri için hiçbir değer taşımadığını, temelsiz, objektif olmayan bir rapor olduğunu belirten Tunç, şöyle devam etti:

"Raporda diyor ki 'Türkiye hukukun üstünlüğünde geri gidiyor, yargı bağımsızlığı yok.' Ne demek? Türkiye, hukukun üstünlüğünde ileri gitmeye devam ediyor. Türkiye milletiyle beraber özellikle demokrasi mücadelesinin, 15 Temmuz'da insan hakları mücadelesinin nasıl verildiğini bütün dünyaya gösteren bir ülke, milletiyle, lideriyle beraber. Bundan sonra da demokrasinin standartlarını yükseltmeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle beraber Cumhuriyet'imizi daha da güçlendirdik, yasamayı daha da güçlendirdik.

Yargısı tarafsız, yasama yürütme yargı kuvvetler ayrılığının tam anlamıyla uygulandığı bir ülke olarak hem adalet alanında hem yargı ve hukuk alanında hem de milletimizin refahını daha da arttırma alanında çalışmalarımıza gece gündüz devam edeceğiz. Biz milletimizin huzuru ve güvenliği için çalışıyoruz. Ama maalesef kendi ülkelerinde, özellikle yaşam hakkının düşmanı olan terör örgütlerine o gösteri alanlarını açanların öncelikle kendilerine bakması lazım. O PKK paçavralarıyla propagandalara müsaade edenler, oralarda Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılara müsaade edenler, öncelikle onların hukuka saygılı olması lazım. Onlardan alacağımız ders yok. Biz milletimizin huzuru, güvenliği ve onların hakkını korumak için gece gündüz Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde çalışmaya devam edeceğiz."

- "İstikrarlı kalkınma hamlesinden hiçbir zaman taviz vermeyeceğiz"

Bakan Tunç, yatırımların hız kesmeden devam edeceğini vurgulayarak, önceliklerinin deprem bölgesini yeniden ayağa kaldırmak olduğuna işaret etti.

İnsanı güçlendirecek projeleri yapmayı sürdüreceklerinin altını çizen Tunç, güçlü devlet olmanın yolunun da buradan geçtiğini kaydetti.

Tunç, istikrarlı kalkınma hamlesinden hiçbir zaman taviz vermeyeceklerini söyleyerek, "Enerjide bağımsız, savunma sanayiinde bağımsız ve dış politikada hakkaniyetli, dengeli, arabulucu rolü üstlenen Türkiye eksenini oluşturmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

İl başkanlığındaki toplantıya, AK Parti Zonguldak milletvekilleri Muammer Avcı ve Saffet Bozkurt, İl Başkanı Mustafa Çağlayan ve partililer katıldı.