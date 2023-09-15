Özel adaylığını açıkladı, İmamoğlu'ndan destek geldi

CHP değişirse Türkiye değişir. Türkiye'nin değişimi için yola çıkan Özgür Özel'e ve yol arkadaşlarına başarılar diliyorum. #DeğişiminYüzyılı #YüzyılınDeğişimi #ÖzgürÖzel #CHP @eczozgurozel

İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "CHP değişirse Türkiye değişir. Türkiye'nin değişimi için yola çıkan Özgür Özel'e ve yol arkadaşlarına başarılar diliyorum" dedi.

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