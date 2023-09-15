Özel adaylığını açıkladı, İmamoğlu'ndan destek geldi
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkan Adayı olduğu açıklayan Özgür Özel'e başarılar diledi
Haber Giriş : 15 Eylül 2023 14:41, Son Güncelleme : 15 Eylül 2023 14:43
CHP Grup Başkanı Özgür Özel, partisinin genel başkanlığına aday olduğunu açıkladı. 14 Mayıs seçimlerinden sonra "değişim" mesajları veren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan destek mesajı geldi.
İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "CHP değişirse Türkiye değişir. Türkiye'nin değişimi için yola çıkan Özgür Özel'e ve yol arkadaşlarına başarılar diliyorum" dedi.
CHP değişirse Türkiye değişir.Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) September 15, 2023
Türkiye'nin değişimi için yola çıkan Özgür Özel'e ve yol arkadaşlarına başarılar diliyorum.#DeğişiminYüzyılı #YüzyılınDeğişimi #ÖzgürÖzel #CHP @eczozgurozel