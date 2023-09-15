Kamu Başdenetçisi Malkoç, Fatih'te vatandaşlarla bir araya geldi

Fatih'te Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) tarihi hakkında bilgi verdi.

Kamu Denetçiliği Kurumunun gücünü anayasadan aldığını belirten Malkoç, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kurumun denetçilerini 4 yıllığına seçtiğini kaydetti.

Malkoç, KDK'nin belediyeleri, valilikleri, üniversiteleri, bakanlıkları yani idareyi denetlediğini anlatarak şöyle konuştu:

"Bağımsız bir kurum. Çalışmaları esnasında hiçbir makam, mevki, merci ombudsmana talimat veremiyor, tavsiyede veya telkinde bulunamıyor. Kanun, Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapılırken o kadar itinalı davranılmış ki Kamu Denetçileri Kurumunun bütçesi bile genel bütçenin dışında tutulmuş. "

TBMM'nin Kamu Denetçileri Kurumuna özel ödenek ayırdığını anlatan Malkoç, kurumun çalışmalarının ise parlamento tarafından denetlediğini dile getirdi.

Kurumun mahkemesiz dostane çözüm sunduğunu ifade eden Malkoç, vatandaşlara sağladıkları üç kolaylığı şöyle sıraladı:

"Birincisi ister mektup ister faks ister maille müracaat edebiliyorsunuz. Derdinizi anlatın, hangi kurumla ihtilafınız var onu söyleyin. Adınızı, soyadınızı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaranızı yazın yeter. Eksiklikleri biz tamamlıyoruz. İkinci özelliğimiz, mahkemeye gidince kanun gereği, işleyici gereği harç, pul ve bilirkişi parası ödeyeceksin. Biz hiçbirini istemiyoruz. Hepsini kurum karşılıyor. Üçüncü önemli özelliğimiz de Kamu Denetçiliği Kurumuna başvuru tarihinden itibaren en geç 6 ay içerisinde karar veriyoruz. Olumlu, olumsuz bir karar geliyor."

Konuşmaların ardından Malkoç ve programa katılan kamu denetçileri, katılımcıların talep ve sorunlarını dinledi.

Vatandaşların ilettikleri sorunların arasında, kira ve site aidatlarındaki artışlarla neler yapabileceği konusu yer aldı.