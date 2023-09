Yurt dışından öğrenci kabul sınavı başvuruları başladı

2023 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (2023-TR-YÖS/2), Başkanlığımızca 12 Kasım 2023 tarihinde uygulanacaktır. Sınava başvurular, 15-28 Eylül 2023 tarihlerinde yapılacaktır. / 2023 Exam For Foreign Students For Higher Education in Türkiye (2023-TR-YÖS/2) will be administered by ÖSYM on November 12, 2023. Applications for the exam will be made between September 15 and 28, 2023.

Adaylar başvurularını, bireysel olarak ÖSYM'nin https://tryos.osym.gov.tr adresinden yapacaklardır. /Candidates will apply individually from ÖSYM's website https://tryos.osym.gov.tr.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi başvuru kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar, kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir. / The application guide presents detailed information about the exam. Please refer to the following link to access the guide. Candidates who will apply for the exam should carefully study the guide.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur. / Respectfully announced to candidates and the public.

ÖSYM BAŞKANLIĞI / ÖSYM PRESIDENCY

2023 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (2023-TR-YÖS/2) Kılavuzu / 2023 Exam For Foreign Students ForHigher Education in Türkiye (2023-TR-YÖS/2) Guide