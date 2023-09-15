Bakan Bolat: İhracatçı şirket sayımız 115 bine ulaştı

Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen ve Türk diasporasının önemli isimlerini bir araya getiren Dünya Türk İş Konseyi 10. Kurultayı'nın açılış töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından organizasyonu, Ticaret Bakanlığınca da koordinasyonu gerçekleştirilen etkinliğin açılışında konuşan Ticaret Bakanı Bolat, dünyanın dört bir yanında yaptıkları çalışmalarla göğüsleri kabartan Türk iş insanlarının, girişimcilerin, akademisyenlerin, sanatçıların, sporcuların, diaspora mensuplarının ve İslamofobi ile mücadelede öne çıkan kanaat önderlerinin etkinlikte bir araya geldiğini söyledi.

Türk diasporasının dünyanın her bir tarafında Türkiye'yi temsil ettiğini dile getiren Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mücadeleniz ve başarılarınızla Türk milletinin adını en yükseklere çıkarıyor, bu aziz milletin dünyanın farklı coğrafyalarındaki sesi olmaya devam ediyorsunuz. Türkiye, saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği, güven veren yönetimi, eserleri ve icraatlarla dolu istikrarlı yönetimiyle son 21 yılda dünyada siyaset ve ticaretin önemli ülkelerinden biri haline gelirken, sizler de ticaret elçilerimiz olarak bulunduğunuz ülkelerde yepyeni başarılara yelken açmaktasınız."

Bolat, DEİK çatısı altında kurulan Dünya Türk İş Konseyi'nin dünyanın her tarafındaki vatandaşlara yol göstermesinin ve onlara rehberlik etmesinin kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.

Ömer Bolat, Türkiye'nin çevresindeki ve dünyadaki siyasi ve ekonomik sıkıntılara, 6 Şubat'ta yaşadığı depremlere rağmen istikrarını koruduğunu ve hız kesmeden büyümeye, gelişmeye, kalkınmaya devam ettiğini söyledi.

Dünyada ekonomik büyümenin oldukça yavaşladığını ve dünya ticaretinin neredeyse sıfıra yakın bir düzeyde seyrettiğini belirten Bolat, "Böyle bir dönemde geçirdiğimiz yıkıcı iki deprem felaketine rağmen bu yıl ilk çeyrekte yüzde 3,9, ikinci çeyrekte yüzde 3,8 büyüme katettik." dedi.

Bolat, Kovid-19 döneminde bile dünya ortalamasının üzerinde önemli büyümeler yakaladıklarını aktararak, şunları kaydetti

"Küresel ticaretin yavaşladığı ve bu yıl yüzde 2'lik bir artışın bile altında gerçekleşebileceği bir ortamda bizler, siz iş insanlarımızın ortaya koyacağı iş birliklerinin sinerjisiyle bir atılım dönemi inşa edebiliriz. Bu sinerjiye güvenerek Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında hazırlanan Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında bu yıl için 255 milyar dolarlık mal ihracatı ve 110 milyar dolarlık hizmet ihracatı olmak üzere toplamda 365 milyar doları bulacak bir ihracat ve döviz kazanma hedefi belirledik. Ancak bununla da yetinmeyeceğiz. OVP hedefleri doğrultusunda mal ihracatımızı inşallah 2026'da 302 milyar dolara çıkarma hedefi doğrultusunda yılmadan, kararlılıkla çalışacağız. Diğer taraftan 2028'e kadar da hizmet ihracatımızı 200 milyar dolara çıkaracak projelerimizi birer birer hayata geçireceğiz."

Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye'nin son 21 yılda yakaladığı başarılardan ve hayata geçirdiği reformlardan bahsederek, "(Bu başarılar ve reformlar sayesinde Türkiye) Oyun kurucu, barış elçisi, tüm dünyada saygı duyulan, altyapıları ve üstyapıları tamamen yenilenmiş bir üretim ve tedarik üssü, lojistik ve ticaret merkezi, yatırım ve turizmde cazibe merkezi konumuna ulaşmıştır." dedi.

Türkiye'nin artık sadece fındık, lokum ve kahve ile değil, çelikten seramiğe, yazılımdan beyaz eşyaya kadar birçok sektörle bilindiğini ve dünyaya nam saldığını belirten Bolat, artık günde 1 milyar dolar ihracatı aştıkları döneme ulaştıklarını söyledi.

Bolat, bu rakamların yetmeyeceğini, daha yüksekleri hedeflediklerini aktararak, bu yönde çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Türkiye'nin 1980'den bu yana şirket ve ihracatçı firma sayısında, milli gelirde yaşadığı değişimlere işaret eden Bolat, ihracatçı sayısının 115 bin adede, şirket sayısının ise 4,5 milyona yükseldiğini bildirdi.

Bolat, hükümet ve özel sektörle çok daha büyük rakamlara ulaşmak için çalışacaklarını belirterek, "Küresel ekonomide söz sahibi olmak için Türkiye olarak ikili ve çok taraflı kapsamlı serbest ticaret anlaşmaları yoluyla ihraç pazarlarımızı çeşitlendirmeye de devam ediyoruz. Bugün itibarıyla ülkemiz, 23 serbest ticaret anlaşması ve 4 tercihli ticaret anlaşmasını yürürlüğe koymuş bulunuyor." dedi.

Ömer Bolat, Türkiye'nin; kurucusu olduğu İslam İşbirliği Teşkilatı, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, Gelişen 8 Ülke (D-8) gibi örgütlere üye ülkelerle daha kapsamlı ve modern tercihli ticaret düzenlemelerinin hayata geçirilmesi yönündeki girişimlerinin sürdüğünü kaydetti.

Diğer taraftan, en büyük ticaret ortakları olan AB ile ilişkileri küresel tedarik zincirlerinde büyük sorunların yaşandığı bu dönemde bile çok daha ileriye götürme gayretinde olduklarını ifade eden Bolat, öncelikle Gümrük Birliği'nde mevcut olan bazı vize taşıma kotaları ve serbest ticaret anlaşmaları gibi önemli konularda teknik görüşmeleri başlatma kararı aldıklarını bildirdi.

Bolat, "Hemen akabinde de Gümrük Birliği'nin hizmetler ve tarım sektörü ve de kamu alımlarına genişletilmesi çalışmaları için kararlılıkla mücadele edeceğiz." dedi.

Ticaret Bakanı Bolat, davetlilere hitaben, "Sizleri, küresel ekonomideki dönüşüm dalgasını arkamıza almak ve yeni ekonomik düzenin sunduğu potansiyel iş ve yatırım modellerini gerçekleştirmek için ticaret diplomasisini bizimle beraber kullanmaya davet ediyoruz. Bu iş birliği küresel ölçekte daha etkili ve güçlü bir Türkiye'nin oluşmasına büyük katkılar sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Konuklara, Dünya Türk İş Konseyi'ni en iyi şekilde kullanmaları çağrısında bulunan Bolat, şöyle devam etti:

"Sizlerden isteğimiz önce kendinizi, ailenizi, vatanımızı, inancımızı olduğunuz ülkelerde en iyi şekilde temsil etmeniz, aynı zamanda memleketinizi hiçbir zaman unutmamanız. Ahde vefayla Türkiye ile bulunduğunuz ülkeler arasında ticaret, yatırım, turizm ve sosyal hizmetler, sosyal yatırımlar anlamında köprü rolü oynamanız, memleketimize yatırımlarınızı ihmal etmemeniz, özellikle deprem bölgesine mutlaka ekonomik ya da sosyal yatırımlar yapmanızdır. Birlikte yapılacak iş birliği onları (sizleri) daha güçlü kılacaktır. Unutmayalım ki organize olan azınlıklar, organize olmayan çoğunluklara her zaman galip geliyorlar."

Bolat, bugün 121 ülkeden yaklaşık 1.800'ü yurt dışından olmak üzere 4 bini aşan iş insanları ile bir arada olduklarını belirterek, "Hem ülke hem de katılımcı sayısı açısından bu yıl bir rekor olmuştur. Sizin (Cumhurbaşkanı Erdoğan) önderliğinizde dünyanın en uzak köşelerine giderek iş insanlarımızla birlikte Türkiye'nin yatırım ve ihracat potansiyelini anlatmaya, yeni iş birlikleri kurmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.