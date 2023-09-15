Bakan Işıkhan: Ekonomik anlamda bir bağımsızlık süreci içerisindeyiz

Bakan Işıkhan, İzmir programı kapsamında Kemeraltı Çarşısı'ndaki Hisar Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından esnaf ziyareti yaptı.

Yürüyerek aynı çarşı içindeki İzmir İktisat Kongre Merkezi'ne geçen Işıkhan, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) tarafından düzenlenen İzmir Esnaf Buluşması'na katılarak bir konuşma yaptı.

Büyüdüğü, yetiştiği, üniversite dönemine kadar hayatının büyük bir bölümünü geçirdiği İzmir'in kendisi için ayrı bir öneme sahip olduğunu söyleyen Işıkhan, esnaf teşkilatının geçmişi bilme ve geleceği inşa etme noktasında çok önemli bir kurum olduğunu, esnafın görüş, talep ve önerilerini çok kıymetli bulduğunu anlattı.

Bugüne kadar sahadan gelen hiçbir haklı talebi geri çevirmediklerine işaret eden Işıkhan, şöyle konuştu:

"Elbette Türkiye bir kabuk değiştirme, ekonomik anlamda bir bağımsızlık süreci içerisindedir. Her değişim sancılıdır, kolay değildir. Ancak biz her türlü badireye göğüs gerebilecek güce sahibiz. Ekonomimiz sağlam temeller üzerine kurulu. Bu hamasi bir söylem değil aksine birçok ulusal ve uluslararası uzmanın son derece bilimsel olan tespitleridir. Bunun en net göstergesi küresel salgına, afet krizine ve beraberinde getirdiği finansal krizlere rağmen büyüme istikrarımızı sürdürmemizdir. Üstelik bunu daha bu yılın başında 11 ilimizi yerle bir eden, hiçbir ülkenin kolay kolay üstesinden gelemeyeceği boyuttaki 6-7 Şubat depremlerine rağmen gerçekleştirebildik."

Türkiye'nin ortalama yıllık büyümesinin dünya ortalamasının 1,9 puan üzerinde yüzde 5,5 olarak gerçekleştiğini hatırlatan Bakan Işıkhan, "Bugün, son yıllarda yaşanan küresel ve ulusal gelişmeler nedeniyle enflasyonda geçici bir yükseliş yaşıyor olsak da unutmamalıyız ki Türkiye, tek haneli enflasyonlarla yine AK Parti hükümetimizin önderliğinde ulaşacaktır." dedi.

Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Orta Vadeli Program'a da değinerek, "Genç ve kadın istihdamı başta olmak üzere beşeri sermayemizi merkeze alan yatırımlarımızı artıracak hedefler en temel çerçevemizi oluşturuyor. İş gücü piyasalarında güvenceli esneklik ile istihdam artışı sağlamayı hedefliyoruz." diye konuştu.

- İş başında eğitim ve mesleki eğitimde etkinliğin artırılması

Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat vizyonuyla büyüme ve istihdamı artırmaya devam edeceklerini kaydeden Işıkhan, TÜİK tarafından son açıklanan verilere göre istihdam edilenlerin sayısının 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 318 bin kişi artarak 31 milyon 671 bin kişi, istihdam oranının ise 0,5 puan artarak yüzde 48,4 olduğuna işaret etti.

Bakanlığın güncel İŞKUR istihdam verilerine bakıldığında ise ağustos ayında İŞKUR aracılığıyla 99 bin kişinin işe yerleştirildiğini anlatan Işıkhan, "İşverenlerimize işçilerini kendilerinin yetiştirmesine olanak sağlayan İşbaşı Eğitim Programı ve mesleki eğitim kurslarının etkinliğinin artırılması için ilgili genel müdürlerimize talimatları verdim. Kısa zamanda sonuçlanacak çalışmamız ile daha da etkin bir biçimde bu program ve kurslarımızdan faydalanarak hem aradığınız nitelikte işçiyi bulabilir hem de istihdama katkı sağlayabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan, İzmir'de de son 21 yılda 836 bin 514 vatandaşın İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirildiğini belirterek, bu rakamın 2022'de 80 bin 497 olduğunu sözlerine ekledi.

- Diğer konuşmacılar

İzmir Valisi Süleyman Elban da esnaflığın bir yaşam biçimi olduğunu belirterek, "Osmanlı'yı kurumsallaştıran, 3 kıtada köklü bir medeniyet kuran esnaf teşkilatı olmuştur. Onun için esnaf varsa bu millet var, bu devlet var. Esnaf yoksa sıkıntı var demektir." diye konuştu.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da İzmir İktisat Kongre Merkezi'nin Türkiye Cumhuriyeti ekonomisinin gelişimi için ilk adımların atıldığı yer olduğunu hatırlatarak, "Bu çatıda kıymetli bakanımızla bugün ilk toplantımızın olması, esnaflarımızın sıkıntı ve problemlerini çözmek adına çok önemliydi." dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ise İzmir'e yılın ilk 5 aylık döneminde 15 milyar liralık kaynağın aktarıldığını belirterek, bu katkıların devam ettiğini söyledi.

İESOB Başkanı Yalçın Ata da, esnaf teşkilatının aileleri ve yanlarında çalışanlarla birlikte yaklaşık 20 milyon kişinin geçimini sağlayan Türkiye'nin en büyük teşkilatı olduğunu belirterek, farklı hizmet ve üretim kollarında faaliyet gösteren esnafın taleplerine ilişkin bilgi verdi.

Programda eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu ve AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından program basına kapalı devam etti.