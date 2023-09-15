15 katlı 9 bina aynı anda patlayıcıyla yıkıldı

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle 36 binden fazla binanın ağır hasar aldığı kentteki 6 bin civarında binanın yıkımı gerçekleştirildi.

Kentteki düşük katlı binalar iş makineleriyle, yüksek katlı binalar ise patlayıcı yardımlarıyla yıkımı yapılıyor.

Yeşilyurt ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'ndeki 15 katlı 9 binanın yıkımında ise patlatma yöntemi kullanıldı.

1660 kilogram patlayıcı kullanıldı

Uzman ekiplerce 1660 kilogram patlayıcı ile 30 bin kapsülün kullanıldığı ve geniş güvenlik güvenliğinin alındığı binalar, komutun verilmesiyle saniyeler içerisinde eş zamanlı yıkımı yapıldı.

Yıkımın ardından alanda yüksek toz bulutları oluştu.