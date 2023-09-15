Adalet Bakanı Tunç: Millete borcumuz var

Şarköy'de yapımı tamamlanan 3-1 Tarım Köy konutları için Kozcağız beldesinde gerçekleştirilen kura çekiminde konuşan Bakan Tunç, "En sıkıntılı günlerimizde milletimizi hep yanımızda bulduk. Hep beraber o önümüze konulan taşları sizin sayenizde ayıklayarak yolumuza devam ettik. Türlü türlü tuzakları hep milletimiz sayesinde bozduk. 15 Temmuz hain darbe girişimi, 17-25 Aralık emniyet yargı darbe girişimi ve terörün arttırılması, Kobani olayları gibi tüm bu süreçlerde özellikle milletimizin desteğini görerek bugünlere geldik. O nedenle sizlere borcumuz var. Bu borcumuzu ödeyebilmek için de Cumhurbaşkanı liderliğinde gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz inşallah. Yine adalet diyeceğiz, yine hukuk diyeceğiz, hukukun üstünlüğüne inanmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın, insanlarımızın hak ve özgürlüklerinin kısıtlanmasına hiçbir zaman müsaade etmeyeceğiz. Bugüne kadar temel hak ve özgürlükler noktasındaki engelleri sizin desteklerinizle birer birer aştık. Bundan sonra da o engelleri koymak isteyenlere karşı hep sizden aldığımız cesaretle mücadele etmeye devam edeceğiz inşallah. Türkiye'yi Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde projeleri bir bir hayata geçirmeye devam ettiği, istikrarlı kalkınma hamleleriyle milletimizin refahının giderek artmaya devam ettiği sürece taşıyoruz. Pandemi sürecinin yanı sıra savaşların etkisiyle ortaya çıkan ekonomik tabloyu giderek düzeltmeye devam edeceğiz inşallah. Ve Türkiye'yi dış politikada güçlü, hakkaniyetli, dengeli, politikalarıyla arabulucu yapan Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inşallah hep beraber lider ülke Türkiye eksenini oluşturmaya devam edeceğiz. Bartın bundan nasibini bugüne kadar aldığı ve bundan sonra da almaya devam edecek" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından noter huzurunda çekilen kura ile hak sahipleri belirlendi. Törenin ardından Bakan Tunç, Vali Nurtaç Arslan, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz ile beraberindeki mülki amirler ve müdürler, Şarköy'de yapımı tamamlanan 100 Tarım Köy konutunun açılışını gerçekleştirdi. Dualarla yapılan açılışın ardından örnek konutlar gezildi.