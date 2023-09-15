Adalet Bakanı Tunç: Millete borcumuz var

THY uçağının iniş takımında ceset bulundu
THY uçağının iniş takımında ceset bulundu
Farklı İhtiyaçlarınıza Vade Farksız 15.000 TL!
Farklı İhtiyaçlarınıza Vade Farksız 15.000 TL!
Sponsorlu İçerik
'Ayasofya'nın restorasyonu 50 yıl sürecek' iddialarına açıklama
'Ayasofya'nın restorasyonu 50 yıl sürecek' iddialarına açıklama
Türkiye'nin kaynaklarını kullanacağı öncelikli sektör ve projeler
Türkiye'nin kaynaklarını kullanacağı öncelikli sektör ve projeler
Konutta yılın en yüksek satışı
Konutta yılın en yüksek satışı
Bütçe Çağrısı Resmi Gazete'de: Verimsiz harcamalar tasfiye edilecek
Bütçe Çağrısı Resmi Gazete'de: Verimsiz harcamalar tasfiye edilecek
Erdoğan: En azılı Türkiye düşmanları bile ülkemizi görmezden gelemiyor
Erdoğan: En azılı Türkiye düşmanları bile ülkemizi görmezden gelemiyor
Yargıtay: Eşten habersiz ev satışı boşanma sebebi
Yargıtay: Eşten habersiz ev satışı boşanma sebebi
Özgür Özel CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını ilan etti
Özgür Özel CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını ilan etti
Bakanı Tekin: Bugün artık kendi modelimizi üretmenin vaktidir
Bakanı Tekin: Bugün artık kendi modelimizi üretmenin vaktidir
Bakan Işıkhan: Yaşlı bakım sigortası hayata geçiyor
Bakan Işıkhan: Yaşlı bakım sigortası hayata geçiyor
MEB'in ortaokul ve liselerde başlatacağı 'ortak sınav'ın ayrıntıları netleşti
MEB'in ortaokul ve liselerde başlatacağı 'ortak sınav'ın ayrıntıları netleşti
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 20'si FETÖ toplam 23 terör şüphelisi yakalandı
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 20'si FETÖ toplam 23 terör şüphelisi yakalandı
Bakan Koca açıkladı... Eris varyantı 9 kişide görüldü
Bakan Koca açıkladı... Eris varyantı 9 kişide görüldü
Merkez'den 'KKM'den çıkış TL'ye dönüş' adımı
Merkez'den 'KKM'den çıkış TL'ye dönüş' adımı
Atina'daki katliamın kilit ismi: Göçmen kaçakçısı eski polis
Atina'daki katliamın kilit ismi: Göçmen kaçakçısı eski polis
Cumhurbaşkanı Erdoğan 7 üniversiteye rektör atadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 7 üniversiteye rektör atadı
TOKİ'den borcunu kapatmak isteyenlere indirim kampanyası
TOKİ'den borcunu kapatmak isteyenlere indirim kampanyası
EGM'den Hanefi Avcı ve Sabri Uzun ile ilgili iddialara açıklama
EGM'den Hanefi Avcı ve Sabri Uzun ile ilgili iddialara açıklama
Grip aşısı uygulaması 65 yaş ve üstü vatandaşlar için başlıyor
Grip aşısı uygulaması 65 yaş ve üstü vatandaşlar için başlıyor
MEB'den açık liseye geçiş genelgesi
MEB'den açık liseye geçiş genelgesi
AFAD açıkladı: İşte İstanbul'da deprem riski en yüksek ilçeler
AFAD açıkladı: İşte İstanbul'da deprem riski en yüksek ilçeler
Milli Eğitim Bakanı Tekin: Okula devamı önemsiyoruz
Milli Eğitim Bakanı Tekin: Okula devamı önemsiyoruz
CHP Milletvekili Tanrıkulu hakkında fezleke düzenlendi
CHP Milletvekili Tanrıkulu hakkında fezleke düzenlendi
Lise müdiresinin öldüğü feci kazada 'kocası öldürdü' iddiası
Lise müdiresinin öldüğü feci kazada 'kocası öldürdü' iddiası
İkinci el otoda ağustosta en çok satılanlar belli oldu
İkinci el otoda ağustosta en çok satılanlar belli oldu
'Türkiye Kart' Türkiye'de ilk kez o ilde uygulanmaya başladı
'Türkiye Kart' Türkiye'de ilk kez o ilde uygulanmaya başladı
Kemal Kılıçdaroğlu 'sanık' olarak ifadeye çağrıldı
Kemal Kılıçdaroğlu 'sanık' olarak ifadeye çağrıldı
MB'nin rezervlerinin yükselişi 13'üncü haftasında
MB'nin rezervlerinin yükselişi 13'üncü haftasında
Erdoğan'dan CHP'li Tanrıkulu'na sert tepki: Sözde milletvekili ama terörist müsveddesi
Erdoğan'dan CHP'li Tanrıkulu'na sert tepki: Sözde milletvekili ama terörist müsveddesi
Ana sayfaHaberler Siyasi

Adalet Bakanı Tunç: Millete borcumuz var

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın'da 1 yıl önce meydana gelen sel felaketinin ardından Kozcağız beldesi Şarköy'de yapımı tamamlanan afet konutlarının kura çekimi ve açılış törenine katıldı. Bakan Tunç, "Sizlere borcumuz var. Bu borcumuzu ödeyebilmek için de Cumhurbaşkanı liderliğinde gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 15 Eylül 2023 19:11, Son Güncelleme : 15 Eylül 2023 19:13
Yazdır
Adalet Bakanı Tunç: Millete borcumuz var

Şarköy'de yapımı tamamlanan 3-1 Tarım Köy konutları için Kozcağız beldesinde gerçekleştirilen kura çekiminde konuşan Bakan Tunç, "En sıkıntılı günlerimizde milletimizi hep yanımızda bulduk. Hep beraber o önümüze konulan taşları sizin sayenizde ayıklayarak yolumuza devam ettik. Türlü türlü tuzakları hep milletimiz sayesinde bozduk. 15 Temmuz hain darbe girişimi, 17-25 Aralık emniyet yargı darbe girişimi ve terörün arttırılması, Kobani olayları gibi tüm bu süreçlerde özellikle milletimizin desteğini görerek bugünlere geldik. O nedenle sizlere borcumuz var. Bu borcumuzu ödeyebilmek için de Cumhurbaşkanı liderliğinde gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz inşallah. Yine adalet diyeceğiz, yine hukuk diyeceğiz, hukukun üstünlüğüne inanmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın, insanlarımızın hak ve özgürlüklerinin kısıtlanmasına hiçbir zaman müsaade etmeyeceğiz. Bugüne kadar temel hak ve özgürlükler noktasındaki engelleri sizin desteklerinizle birer birer aştık. Bundan sonra da o engelleri koymak isteyenlere karşı hep sizden aldığımız cesaretle mücadele etmeye devam edeceğiz inşallah. Türkiye'yi Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde projeleri bir bir hayata geçirmeye devam ettiği, istikrarlı kalkınma hamleleriyle milletimizin refahının giderek artmaya devam ettiği sürece taşıyoruz. Pandemi sürecinin yanı sıra savaşların etkisiyle ortaya çıkan ekonomik tabloyu giderek düzeltmeye devam edeceğiz inşallah. Ve Türkiye'yi dış politikada güçlü, hakkaniyetli, dengeli, politikalarıyla arabulucu yapan Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inşallah hep beraber lider ülke Türkiye eksenini oluşturmaya devam edeceğiz. Bartın bundan nasibini bugüne kadar aldığı ve bundan sonra da almaya devam edecek" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından noter huzurunda çekilen kura ile hak sahipleri belirlendi. Törenin ardından Bakan Tunç, Vali Nurtaç Arslan, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz ile beraberindeki mülki amirler ve müdürler, Şarköy'de yapımı tamamlanan 100 Tarım Köy konutunun açılışını gerçekleştirdi. Dualarla yapılan açılışın ardından örnek konutlar gezildi.

Bu Habere Tepkiniz