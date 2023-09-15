Erdoğan: İnşası tamamlanan deprem konutlarını haftaya teslim edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da, Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşüm Şurası'nda açıklamalarda bulunuyor.



Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Birikimleri, tespit ve tedbirleriyle şuramıza destek verecek herkese teşekkür ediyorum. Komisyonlarda yapılan çalışmaların kentsel dönüşüm çalışmalarımıza ışık tutacağına inanıyorum. Kanun düzenlemelerinde Şura'daki çalışmalardan yararlanacağız. Vatandaşlarımızdan beklentimiz kentsel dönüşüme destek vermesidir.

Biliyorsunuz ülkemizin deprem haritasında belirli fay hatları var. Uzun yıllar boyunca depremle ilgili çalışmalar bu haritalara göre yürütüldü. Ancak son zamanlarda bu haritalarda görünmeyen yerde deprem meydana geldi. Artık ülkemizin tamamını deprem bölgesi kabul ederek çalışmaları yürütmemiz gerekiyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 680 bini konut, 170 bini ticari olmak üzere 850 bin bağımsız bölüm kullanılamaz hale gelmiştir.

"200 bin konutun inşasına başlandı"

Şu ana kadar afet bölgesinde 200 bin konutun inşasına bilfiil başladık. Amacımız temeli atılan her konutu hak sahibine bir yıl içerisinde teslim etmek.