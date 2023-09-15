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İstiklal Marşı'na yönelik hakaret içerikli paylaşım yapan kadın tutuklandı

İstanbul'da, sosyal medya hesabından İstiklal Marşı'na yönelik hakaret içerikli paylaşım yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Eylül 2023 20:06, Son Güncelleme : 15 Eylül 2023 20:07
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İstiklal Marşı'na yönelik hakaret içerikli paylaşım yapan kadın tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt'ta bir okulda İstiklal Marşı okunurken çektiği videoyu, sosyal medya hesabından hakaret içeren ifadeler yazarak paylaşan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler çalışmalarında, söz konusu paylaşımı M.E'nin sosyal medya hesabından eşi R.K'nın yaptığını belirledi.

Adresleri tespit edilen 2 şüpheli, Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden R.K. "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan tutuklanırken, M.E. serbest bırakıldı.

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