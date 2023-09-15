Yeniden görülen iki ayrı FETÖ davasında karar

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, aralarında Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu 34 kişinin şehit edildiği,,

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin 143 sanığın yargılandığı dava

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görüldü.

Günler süren duruşmada sanıklar, cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasına ilişkin savunmalarını gerçekleştirdi.

3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

3 sanığa "Cebir ve Şiddet Kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın Öngördüğü Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etmeye Yardım Etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

29 sanık hakkında da 12 yıl 6 ay'dan, 14 yıl 6 aya kadar değişen oranlarda hapis cezasına hükmedildi. Firari 1 sanıkla ilgili dosya ayrılırken, 7 sanık hakkında hükmen tutuklama kararı verildi. 25 sanık, tutuklulukta geçirdikleri süre dikkate alınarak yurt dışına çıkma yasağı konularak tahliye edildi.

Başka suçlardan ceza alan ancak bazı eylemlerden sorumlu tutulmayan 64 sanığın ise şehit ve gazilere yönelik öldürme, öldürmeye teşebbüs ve yaralama eylemlerinden de sorumlulukları tespit edilmediği gerekçesiyle beraat kararı verildi.

19 sanığa müebbet hapis

FETÖ'nün Atatürk Havalimanı işgal davası ise İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Duruşmaya, bazı tutuklu sanıklar bulundukları cezaevlerinden getirilirken,,

bir kısmı ise Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı.

Duruşmada mahkeme heyeti, 19 sanığın "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan, müebbet hapis ile cezalandırılmalarına karar verdi. 22 sanık ise "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan,12 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

Darbe gecesi 17 yaşındaki Mahir Ayabak'ın şehit edilmesiyle ilgili 3 sanığın da, ağırlaştırılmış müebbet hapsine hükmedildi. Davayla ilgili 17 Temmuz 2019 tarihinde karar çıkmıştı. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, bazı sanıklar yönünden kararı bozmuş yeniden yargılanmalarına hükmetmişti.