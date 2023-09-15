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Bakan Özhaseki: Yapacağımız tek şey, deprem gelmeden tedbirimizi almak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Bizim yapacağımız tek şey, deprem gelmeden tedbirimizi almalıyız. Yani kentsel dönüşümü bir an önce hızla harekete geçirmemiz gerekiyor" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Eylül 2023 22:13, Son Güncelleme : 15 Eylül 2023 22:30
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Bakan Özhaseki: Yapacağımız tek şey, deprem gelmeden tedbirimizi almak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Şişli'deki bir otelde düzenlenen "Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşüm Şurası"nın açılış konuşmasını yapan Özhaseki, şurada deprem konusunun 6 başlıkta inceleneceğini söyledi.

Bilim insanlarının dünyada en fazla hasar veren doğal afetin yüzde 61 ile deprem olduğunu açıkladığını belirten Özhaseki, bunu yüzde 15 oranında toprak kaymaları, üçüncü olarak da sellerin takip ettiğini dile getirdi.

Türkiye'de 1939'da Erzincan, 1942'de Niksar, 1943'de Tosya, 1944'te Bolu, 1957'de Abant, 1967'de Adapazarı, 1999'da ise Gölcük depreminin yaşandığını hatırlatan Özhaseki, "Bizim yapacağımız tek şey deprem gelmeden tedbirimizi almalıyız. Yani kentsel dönüşümü bir an önce hızla harekete geçirmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Özhaseki, 2016 yılında dönemin Antakya Belediye Başkanı tarafından Hatay'a davet edildiğinde, bazı bölgelerde çöküntü alanı bulunduğunun kendisine bildirildiğini kaydederek, şöyle konuştu:

"Yıkıp yapacağız ve arkasından orada kentsel dönüşümü başlatacağız. Alana indiğimizde masumane vatandaşlarımızı çevreleyen, ellerinde pankartlarla protestocu grup gördüm. Arkadaşımız sadece selamlama konuşması yapmak için sahneye çıktığında bir cümle edemedi. Çünkü oradaki protestocular küfür ederek bizi, belediye başkanımızı konuşturmadılar. Belediye başkanımız sahneden inmek zorunda kaldı."

Daha sonra kendisinin deprem gerçeğini vatandaşlara anlattığını, ancak protestocuların harekete geçtiğini belirten Özhaseki, yapılan çalışmaların boşa gittiğini ve kentsel dönüşüm çalışmalarının yapılamadığını söyledi.

Özhaseki, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler yaşandığında ilk baktığı yerlerden birinin o bölge olduğunu kaydederek, "Aksaray Mahallesi'ydi. Üzülerek söylüyorum, o mahallede taş üstünde taş kalmadı. O gün protesto edenler amacına ulaştılar ve insanlarımız orada yaşamını kaybetti." dedi.

- "İstanbul'da da 800 bin konutumuzu dönüştürdük!

Kentsel dönüşüm verilerini paylaşan Özhaseki, 2012 yılında Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun çıkarıldığında, Türkiye'nin her bir tarafında kentsel dönüşümün hızlandığını aktardı.

Özhaseki, "Türkiye genelinde 2 milyon 200 bin konutu dönüştürdüğümüz gibi, şu anda 400 bin civarında konutun dönüşümü devam ediyor. İstanbul'da da 800 bin konutumuzu dönüştürdük. Şu anda 179 bin konutun dönüşümü devam ediyor. İstanbul için planımız hazır. Bu dönüşüm için yol haritamız var. Bir taraftan dönüşüm çalışmalarımıza hızla devam ederek sayıyı artırmak istiyoruz." diye konuştu.

İkinci olarak, "Yarısı Bizden" kampanyası ile en az 200 bin konutu daha dönüştüreceklerini vurgulayan Özhaseki, üçüncü olarak da rezerv alanlarda 350 bin konut yaparak İstanbul'u gelebilecek bir depreme karşı hazırlamak istediklerini söyledi.

Kentsel dönüşümün üç paydaşı olduğunun altını çizen Özhaseki, bunların bakanlık, belediye ve vatandaşlar olduğunu ifade etti.

Özhaseki, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde 11 ilin etkilendiğini söyledi. Deprem bölgelerinde yapılan konutlar tamamlanınca, hak sahiplerine teslim edileceğini kaydeden Özhaseki, kentsel dönüşümü yaparken de kırmızı çizgilerinden ödün vermeden gerçekleştireceklerini aktardı.

- Şurada kentsel dönüşüm çalışmaları bilimsel bakış açısıyla ele alınacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından düzenlenen ve 3 gün sürecek olan şurada, deprem konusu konuşulacak, kentsel dönüşüm çalışmaları bilimsel bakış açısıyla masaya yatırılacak.

Şurada, çalışmaları, Kentsel Dönüşüme İlişkin Yasal Stratejiler Komisyonu, Kentsel Dönüşümde Finansmana Yönelik Stratejiler Komisyonu, Kentsel Dönüşümün Önceliklendirilmesine Yönelik Komisyon, Konut Arzına Yönelik Stratejiler Komisyonu, Kamuoyu Farkındalığı Oluşturmaya Yönelik Stratejiler Komisyonu ve İstanbul'da Kentsel Dönüşüme Yönelik Yeni Stratejiler Komisyonu yürütecek.

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