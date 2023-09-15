Maltepe'deki silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Zümrütevler Mahallesi'nde iki grup arasında trafik nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüşen olayda 7 kişi yaralandı.

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