Koyda dehşet: Baş, el ve ayakları kesilmiş kadın cesedi bulundu

Baş, el ve ayakları kesilmiş kadın cesedinin uzun süredir suda olduğu belirlendi.

Pınarlı Mahallesi'ndeki Sardala Koyu'nda vatandaşlar, deniz kıyısında bir ceset gördü. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, deniz kıyısında çürümeye başlayan ve parçalanmış bir ceset bulundu.

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