Koyda dehşet: Baş, el ve ayakları kesilmiş kadın cesedi bulundu
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, deniz kıyısında çürümeye başlayan parçalanmış bir ceset bulundu. Baş, el ve ayakları kesilmiş olan ve bir kadına ait olduğu belirlenen cesedin kimliğinin tespiti için çalışmalar sürüyor.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 15 Eylül 2023 22:42, Son Güncelleme : 15 Eylül 2023 22:41
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, deniz kıyısında çürümeye başlayan ve parçalanmış bir ceset bulundu.
Pınarlı Mahallesi'ndeki Sardala Koyu'nda vatandaşlar, deniz kıyısında bir ceset gördü. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yapılan incelemede, cesedin çürümeye başladığı tespit edildi.
Baş, el ve ayakları kesilmiş kadın cesedinin uzun süredir suda olduğu belirlendi.
Cesedin kimliğinin tespiti için çalışmalar sürüyor.