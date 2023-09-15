Alacak-verecek kavgasında yeğenini öldüren dayı ile birlikte 2 kişi tutuklandı

Olay, 13 Eylül Çarşamba günü saat 13.00 sıralarında kırsal Hocaköy Mahallesi'ndeki ormanlık alan yolunda meydana geldi. Dayı Hayrullah A. (41), yeğeni Engin Yılmaz (35), diğer akrabaları Mehmet E. (34) ve Serkan E. (33) ile birlikte 16 AYT 715 plakalı araçla olayın yaşandığı yere gitti. Dayı ve yeğen arasında alacak-verecek nedeniyle çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Öfkeli dayı, elindeki tabancayla yeğenine kurşun yağdırdı. Başına üç mermi isabet eden Engin Yılmaz hayatını kaybetti. Cinayet zanlısı dayı Hayrullah A., Serdar E.'yi (36) telefonla arayarak olay yerinden kendilerini almasını istedi. Serdar E., 16 ALU 345 plakalı araçla olay yerine gelerek, Hayrullah A., kardeşleri Mehmet E. ve Serkan E.'yi alıp olay yerinden ayrıldı. Olaydan 1 saat sonra çevre yolunda devriye atan ekipler, cinayet zanlısının bulunduğu aracı fark etti. Dur ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı. 1 kilometre süren kovalamaca sonucu araç önü kesilerek durduruldu. Araçtaki sürücü Serdar E. yakalanırken, kaçan Hayrullah A., Mehmet E. ve Serkan E. ise Esenköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Engin Yılmaz'ın cenazesi ise savcılık incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Jandarmada sorgulamaları tamamlanan 4 şüpheliden dayı Hayrullah A. ve Serkan E. tutuklanırken, Serdar E. ve Mehmet E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.