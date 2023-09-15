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Camide alkol kullanıp sosyal medya hesabından paylaşan zanlı yakalandı

Camide alkol alırken çekilen fotoğrafı sosyal medyada paylaşan zanlı İstanbul'da yakalandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 15 Eylül 2023 23:56, Son Güncelleme : 16 Eylül 2023 00:06
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Camide alkol aldığı fotoğrafı "3200 cami içinde hangi cami olduğunu bulabilirlerse" ifadeleri ile sosyal medyada paylaşan zanlı yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Sosyal medyada camide alkol kullandığını gösterir fotoğraf paylaşan ve '3200 cami içinde hangi cami olduğunu bulabilirlerse' diye yazan S.Y.Ö. adlı şahıs İstanbul'da emniyet mensuplarımızca yakalanmıştır. Kahraman Türk polisi her suçluyu bulup yakaladığı gibi bu şahsı da bulup yakalamıştır. Adalete teslim etmiştir. Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin" ifadelerini kullandı.

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