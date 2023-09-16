Süper Lig'de yeni transferlerin yaş ortalaması: 26,4
Ligde mücadele eden 20 takımın yaptığı toplam 276 transferin yaş ortalaması 26,4 oldu- Transferlere göre en yüksek ortalama 28,5 ile Konyaspor'un, en genç yaş ortalaması ise 23,4 ile Çaykur Rizespor'un- Yapılan transferler arasında en tecrübelisi Beşiktaş'a dönen 39 yaşındaki Gökhan İnler
Trendyol Süper Lig'de birinci transfer ve tescil döneminde yapılan transferlerin yaş ortalaması 26,4 oldu.
Anadolu Ajansının (AA) hazırladığı dosya haberinin bu bölümünde Süper Lig takımlarının 2023-2024 sezonu için yaz transfer döneminde gerçekleştirdiği transferler ele alındı.
Yaz transfer döneminde ligdeki ekipler toplamda 276 transfere imza attı. Alınan oyuncuların yaş ortalaması, 26,4 olarak gerçekleşti.
Transferlerin yaş ortalamaları dikkate alındığında en yüksek ortalama 28,5 ile TÜMOSAN Konyaspor'un oldu. Bu takımı 28,28 ile Gaziantep FK, 28 yaş ortalamasıyla Beşiktaş izledi.
Transfer operasyonunda en az yaş ortalamasını ise 23,4 ile Çaykur Rizespor yakaladı. Karadeniz temsilcisini 24 yaş ortalamasıyla Atakaş Hatayspor, 24,43'lük ortalamayla Trabzonspor takip etti.
- Yaş ortalamaları
Süper Lig takımlarının yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı oyuncuların yaş ortalamasına göre sıralama şöyle:
|Takım
|Transfer sayısı
|Yaş ortalaması
|Konyaspor
|10
|28,5
|Gaziantep FK
|14
|28,28
|Beşiktaş
|10
|28
|Fatih Karagümrük
|17
|27,8
|Sivasspor
|10
|27,8
|Kayserispor
|7
|27,7
|Fenerbahçe
|15
|27,33
|MKE Ankaragücü
|13
|27,30
|Kasımpaşa
|9
|27,1
|Pendikspor
|21
|27
|Antalyaspor
|12
|27
|Galatasaray
|14
|26,9
|Samsunspor
|16
|26,75
|Başakşehir
|9
|26
|Adana Demirspor
|14
|25,78
|İstanbulspor
|13
|25,60
|Alanyaspor
|17
|25,17
|Trabzonspor
|16
|24,43
|Hatayspor
|20
|24
|Çaykur Rizespor
|16
|23,4
- En yaşlısı Gökhan İnler
Süper Lig ekiplerinin transferleri dikkate alındığında en tecrübeli isim Beşiktaş ile sözleşme imzalayan Gökhan İnler oldu.
Eski takımına 39 yaşında geri dönen Gökhan, yaz döneminde yapılan 276 transferin en yaşlısı olarak dikkati çekti. Gökhan İnler'i 37 yaşında Fenerbahçe'ye transfer olan Edin Dzeko ile Gaziantep FK'nin kadrosuna kattığı aynı yaştaki Junior Morais izledi.
Ligin en genç transferleri ise Trabzonspor'un Altınordu'dan aldığı 17 yaşındaki kaleci Onuralp Çevikkan ile Corendon Alanyaspor'un Feyenoord'dan kadrosuna kattığı aynı yaştaki orta saha oyuncusu Emin Sarıgül oldu.
- En yaşlı 10 transfer
Yaz transfer döneminde Süper Lig takımlarıyla sözleşme imzalayan en yaşlı 10 futbolcu şöyle:
|Takım
|Futbolcu
|Yaşı
|Beşiktaş
|Gökhan İnler
|39
|Fenerbahçe
|Edin Dzeko
|37
|Gaziantep FK
|Junior Morais
|37
|Adana Demirspor
|Nani
|36
|Fatih Karagümrük
|Matias Dituro
|36
|Gaziantep FK
|Florin Nita
|36
|Gaziantep FK
|Max Gradel
|35
|MKE Ankaragücü
|Rafal Gikiewicz
|35
|Antalyaspor
|Naldo
|34
|Fenerbahçe
|Dusan Tadic
|34