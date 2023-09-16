Fatih Terim ismi TFF'de huzursuzluk oluşturdu

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Kuntz ile ilgili 'kendi bacağına ateş etti' söyleminde bulunurken yeni teknik adam arayışlarının başladığı ve bazı görüşmelerin yapıldığı aktarıldı.

Spor kamuoyunda Büyükekşi'nin Fatih Terim'i takımın başına getirmek istediği iddia edilirken futbolseverler denenmiş isimlerin yeniden milli takımda görev alması konusunda şüpheli.

TFF'de huzursuzluk oluşturdu

Fatih Terim'in milli takıma döneceği iddiaları Türkiye Futbol Federasyonu'nda huzursuzluk oluşturdu. Yönetim kurulundaki birçok isim, Terim'in geri dönüşüyle birlikte görevlerinden istifa edeceğini belirtti.