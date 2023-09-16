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Devlet Bahçeli'den Asım Balcı'ya teşekkür

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, aynı zamanda memleketi de olan deprem bölgesi Osmaniye'de gerçekleştirilen özverili çalışmalardan dolayı Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı'ya teşekkür etti.

Haber Giriş : 16 Eylül 2023 08:59, Son Güncelleme : 16 Eylül 2023 08:44
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Devlet Bahçeli'den Asım Balcı'ya teşekkür

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile MHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Görüşmeye dair değerlendirmelerde bulunan Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "6 Şubat Depremi'nin hemen ardından ekiplerimizle birlikte Osmaniye'de yaraların sarılması için yoğun bir şekilde çalıştık. Burada öncelikle arama kurtarma ekiplerine yardımcı olduk. Osmaniye'de kurduğumuz 2 aşevi aracılığı ile her gün 4 bin kişiye sıcak yemek ikramında bulunduk. Osmaniye Valiliği'nin kurduğu konteyner kente de kendi atölyelerimizde ürettiğimiz konteyner evlerle destek olduk. Konteyner kentte ayrıca çocuklarımız için oyun parkı da kurduk. Osmaniye'deki çalışmalarımızı geçtiğimiz günlerde tamamladık. Çalışmalarımızın tamamlanmasının ardından MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi telefonla arayarak bizlere teşekkürlerini iletmişti. Telefon görüşmesinin ardından bizleri MHP Genel Merkezi'nde de ağırlayarak Osmaniye'deki çalışmalarımız adına teşekkürlerini yineledi. Sayın Devlet Bahçeli beyefendiye nazik davranışları için bizlerde şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

"Destekleri için teşekkür ediyoruz"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye Ankara'nın kalbi Altındağ'da hayata geçirilen yatırımlarla ilgili de bilgi sunduğunu ifade eden Balcı, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Altındağ'a marka yatırımlar kazandırdık ve kazandırmaya devam ediyoruz. Ankara'nın kalbi Altındağ'da hayata geçirdiğimiz; Samanpazarı Meydanı, Hacı Bayram Veli Müzesi, Hacı Bayram Veli Külliyesi, Bilim Merkezi, kentsel dönüşümler, spor merkezleri ve kütüphaneler gibi önemli yatırımlarımızı da Sayın Devlet Bahçeli'ye aktardık. Yakın ilgileri ve destekleri için kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz. Cumhur İttifakı olarak ülkemizi Türkiye Yüzyılı'na emin adımlarla taşımaya devam edeceğiz. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın inşallah" şeklinde konuştu.

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