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Göçmene kışkırtma çabası

Ümit Özdağ ve taraftarları göçmen karşıtlığı üzerinden provokasyon yapıyor. Yabancı istihbarat servisleri ve terör örgütleri ise fasit döngüyü körüklüyor. Güvenlik uzmanlarına göre, gelişmeler ciddi güvenlik riskleri barındırıyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 16 Eylül 2023 08:55, Son Güncelleme : 16 Eylül 2023 08:47
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Göçmene kışkırtma çabası

Göçmen karşıtlığı üzerinden bilinçli şekilde yayılan nefret dalgası, Türkiye'nin istikrarını tehdit eder duruma geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Sosyal medyada örgütlenen üç-beş şarlatanın milletimizi birbirine düşürerek ülkemizi yangın yerine çevirme çabalarını başlarına çalacağız" diyerek sert çıktığı faşist dalganın başını Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve Demokrat Partili İlay Aksoy gibi isimler çekiyor.

ARKASINDA KİMLER VAR?

Provokatörler, sosyal medya hesaplarından iç savaş çığırtkanlığı yapıyor. Bunlar arasında bulunan bazı grup öncülerinin gasp, yaralama, haraç, uyuşturucu kullanma ve pazarlama, hırsızlık gibi suçlara bulaşmış olduğu görülüyor. Kimileri mültecilere ait ev ve işyeri bilgileri paylaşarak karmaşa amaçlı eylemler için vatandaşları kışkırtıy ...

YILMAZ BİLGEN

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