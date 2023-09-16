Alman basını: Putin'i ayakları ele verdi, çok hasta

Mülteci değil İslam nefreti: Yalan haberler ve asılsız iddialar artıyor
Mülteci değil İslam nefreti: Yalan haberler ve asılsız iddialar artıyor
'Hem enflasyonu düşürmeniz hem de büyümeyi sürdürmeniz mümkün'
'Hem enflasyonu düşürmeniz hem de büyümeyi sürdürmeniz mümkün'
Polis Amirleri Eğitim Merkezi'ne 500 öğrenci alınacak
Polis Amirleri Eğitim Merkezi'ne 500 öğrenci alınacak
Yüksek Hakem Kurulu'na atamalar Resmi Gazete'de
Yüksek Hakem Kurulu'na atamalar Resmi Gazete'de
İşte 2023 yılı tarım desteklerinin ayrıntıları
İşte 2023 yılı tarım desteklerinin ayrıntıları
Otomotivciler taşıt kredileri için düzenleme istiyor
Otomotivciler taşıt kredileri için düzenleme istiyor
Talip Geylan: Bakan Tekin'in '68 bin öğretmen ihtiyacımız var' söylemi kıymetli
Talip Geylan: Bakan Tekin'in '68 bin öğretmen ihtiyacımız var' söylemi kıymetli
Bakan Şimşek: Maliye ve para politikası ahenkli gidecek
Bakan Şimşek: Maliye ve para politikası ahenkli gidecek
THY uçağının iniş takımında ceset bulundu
THY uçağının iniş takımında ceset bulundu
'Ayasofya'nın restorasyonu 50 yıl sürecek' iddialarına açıklama
'Ayasofya'nın restorasyonu 50 yıl sürecek' iddialarına açıklama
Türkiye'nin kaynaklarını kullanacağı öncelikli sektör ve projeler
Türkiye'nin kaynaklarını kullanacağı öncelikli sektör ve projeler
Konutta yılın en yüksek satışı
Konutta yılın en yüksek satışı
Bütçe Çağrısı Resmi Gazete'de: Verimsiz harcamalar tasfiye edilecek
Bütçe Çağrısı Resmi Gazete'de: Verimsiz harcamalar tasfiye edilecek
Erdoğan: En azılı Türkiye düşmanları bile ülkemizi görmezden gelemiyor
Erdoğan: En azılı Türkiye düşmanları bile ülkemizi görmezden gelemiyor
Yargıtay: Eşten habersiz ev satışı boşanma sebebi
Yargıtay: Eşten habersiz ev satışı boşanma sebebi
Özgür Özel CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını ilan etti
Özgür Özel CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını ilan etti
Bakanı Tekin: Bugün artık kendi modelimizi üretmenin vaktidir
Bakanı Tekin: Bugün artık kendi modelimizi üretmenin vaktidir
Bakan Işıkhan: Yaşlı bakım sigortası hayata geçiyor
Bakan Işıkhan: Yaşlı bakım sigortası hayata geçiyor
MEB'in ortaokul ve liselerde başlatacağı 'ortak sınav'ın ayrıntıları netleşti
MEB'in ortaokul ve liselerde başlatacağı 'ortak sınav'ın ayrıntıları netleşti
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 20'si FETÖ toplam 23 terör şüphelisi yakalandı
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 20'si FETÖ toplam 23 terör şüphelisi yakalandı
Bakan Koca açıkladı... Eris varyantı 9 kişide görüldü
Bakan Koca açıkladı... Eris varyantı 9 kişide görüldü
Merkez'den 'KKM'den çıkış TL'ye dönüş' adımı
Merkez'den 'KKM'den çıkış TL'ye dönüş' adımı
Atina'daki katliamın kilit ismi: Göçmen kaçakçısı eski polis
Atina'daki katliamın kilit ismi: Göçmen kaçakçısı eski polis
Cumhurbaşkanı Erdoğan 7 üniversiteye rektör atadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 7 üniversiteye rektör atadı
TOKİ'den borcunu kapatmak isteyenlere indirim kampanyası
TOKİ'den borcunu kapatmak isteyenlere indirim kampanyası
EGM'den Hanefi Avcı ve Sabri Uzun ile ilgili iddialara açıklama
EGM'den Hanefi Avcı ve Sabri Uzun ile ilgili iddialara açıklama
Grip aşısı uygulaması 65 yaş ve üstü vatandaşlar için başlıyor
Grip aşısı uygulaması 65 yaş ve üstü vatandaşlar için başlıyor
MEB'den açık liseye geçiş genelgesi
MEB'den açık liseye geçiş genelgesi
AFAD açıkladı: İşte İstanbul'da deprem riski en yüksek ilçeler
AFAD açıkladı: İşte İstanbul'da deprem riski en yüksek ilçeler
Milli Eğitim Bakanı Tekin: Okula devamı önemsiyoruz
Milli Eğitim Bakanı Tekin: Okula devamı önemsiyoruz
Ana sayfaHaberler Dünya

Alman basını: Putin'i ayakları ele verdi, çok hasta

Sağlık durumuyla ilgili çok sayıda iddia içerikli haberin yazıldığı Rusya Devlet Başkanı Putin'in Kuzey Kore lideri Kim ile gerçekleştirdiği görüşmedeki görüntüsü tartışmaları yeniden alevlendirdi. Alman basını, ayaklarını kontrol etmekte zorlanan Putin'in hasta olduğunu yazdı. Putin'in Parkinson ya da kanser olabileceği iddia edildi.

Haber Giriş : 16 Eylül 2023 09:10, Son Güncelleme : 16 Eylül 2023 08:49
Yazdır
Alman basını: Putin'i ayakları ele verdi, çok hasta

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Devlet Başkanı Kim Jong-Un'u Vladivostok'ta ağırladı. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve müttefiklerinin ağır yaptırımlarıyla boğuşan iki liderin görüşmesi dünya basınında geniş yer buldu.

Putin'in Kim'le buluştuğu salondaki vücut dili, sağlığıyla ilgili spekülasyonlara neden oldu. Putin'in Nazi Almanya'sının lideri Adolf Hitler'e benzeyen hareketleri Alman basınında sağlık sorunlarına ilişkin haberlerin yer almasına neden oldu.

Rus liderin toplantı sırasında oturduğu koltuktaki rahatsız hali ve ayaklarının hızlı ve ritmik olmayan şekilde salladığı görüntüleri aktaran Alman Bild gazetesi, "Putin'in ayağının gizemi..." gibi ifadeler kullandı. Gazete, "Putin'in ayağını hareket ettirmesi sinirlilik mi yoksa hastalık durumu mu?" şeklinde gördü.

Alman haber sitesi t-online.de dikkatlerden kaçmayan görüntünün "tartışma yarattığını" ifade ederek, "Putin'in davranışı, geçen yıl Paskalya ayininde zaten göze çarpmıştı. Medya, onun zayıf göründüğünü söyledi. Uzun mesafe tanıları arasında kanserin yanı sıra sıklıkla Parkinson hastalığı da yer alıyor. Kremlin, Rus lider hakkındaki bu söylentileri yalanlıyor ve onun sağlığının mükemmel olduğunu vurguluyor." dedi.

'PUTİN ÇOK HASTA'

Putin'in son görüntüleri sağlığına ilişkin söylentileri alevlendirirken benzer haberler daha önce de İngiliz basınında yer almıştı. Rus liderle ilgili iddiasını daha da ileri taşıyan tabloid Daily Express gazetesi, Putin'in çok hasta olduğunu ve kendisine benzeyen bir ikiz kullandığını iddia etti.

Bu Habere Tepkiniz