Konya'daki vahşette kan donduran detaylar! Damla'yı 51 yerinden bıçaklamış

Kısa süre sonra aynı mahallede saklandığı evde yakalanan Güneş'in uyuşturucu madde ticareti ve kullanma, kasten yaralama, motosiklet hırsızlığı gibi suçlardan 8 kaydı bulunduğu belirlendi.

İddiaya göre Güneş'in eniştesi, Damla Dakım'ın kendisini aldattığını söyledi. Bunun üzerine Dakım'ı takibe alan Güneş, telefonunda mesajlar yakaladı.

Konya'da geçtiğimiz günlerde cezaevinden izinli çıkan Neşet Güneş'in (26), dini nikahlı eşi Damla Dakım'ı (26) kendisini aldattığı iddiasıyla bıçaklayarak öldürmesiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

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