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Merdivenaltı çağrı merkezleri dolandırıcılığına Bakanlık ceza yağdırdı

BTK, tüm operatörlere, internet sağlayıcıları ve TV hizmeti verenlere resmi çağrı merkezlerince çalışma yükümlülüğü getirdi. Artık yeni bireysel aboneliklerde herhangi bir numaradan pazarlama ve tanıtım amaçlı vatandaşın aranması ve üyelik talebi alınamayacak.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 16 Eylül 2023 09:55, Son Güncelleme : 16 Eylül 2023 10:13
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Merdivenaltı çağrı merkezleri dolandırıcılığına Bakanlık ceza yağdırdı


Vatandaşı isyan ettiren 0850, 0216, 0212'li hatların yeni oyununa darbe vuruluyor. Cep telefonlarını arayarak yeni internet aboneliği satmak isteyen dolandırıcılara karşı harekete geçildi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) yeni bir düzenleme yaptı. Artık herhangi bir numaradan pazarlama ve tanıtım amaçlı vatandaşların aranması ile abonelik süreci başlatılamayacak. Yalnızca internet servis sağlayıcılarının kendi kurumsal kanalları üzerinden ya da BTK'ya kayıtlı resmi çağrı merkezleri üzerinden yapılacak aramalarla vatandaşın üyelik kaydı oluşturulabilecek. Aksi takdirde başlatılan abonelik sözleşmesi geçersiz sayılacak.

SİSTEM ŞÖYLE İŞLİYOR?

Cep telefonunuza 0850, 0216, 0212 ile başlayan numaralardan çağrı geliyor. Dolandırıcılar "internet taahhüdünüz bitmek üzere, yüksek faturalarla karşılaşmamak için yeni taahhüt yapalım" diyor. Kabul ederseniz de istemediğiniz bir internet aboneliğine geçiş yapılıyor. Neredeyse her vatandaşı 50 kez arayan dolandırıcıların kandırdıkları kişiler, onay verdikleri internet servis sağlayıcısını bırakmak isterse bu kez 'taahhütten cayma bedeli' isteniyor. Yüksek faturalarla da karşı karşıya kalıyorlar. Üstelik mağduriyetlerini iletecek şirket muhatabı dahi bulamıyorlar.


KÖKÜ KAZINACAK

BTK Tüketici Hakları Dairesi Başkanlığı'nın yaptığı yeni düzenlemeyle, bu tür merdiven altı çağrı merkezlerinin kökü kazınacak. İnternet, televizyon ve sabit telefon hizmetlerine ilişkin yeni bireysel aboneliklerde herhangi bir numaradan pazarlama ve tanıtım amaçlı vatandaşların aranması ile abonelik süreci başlatılamayacak. Mevcutta bu tarz çağrı merkezlerinin abone olmayı taahhüt eden vatandaşın bilgisini internet servis sağlayıcısına vermesi ve bunların teyit araması yapması ile üyelik kaydı başlatılabiliyordu.

Çağrı merkezi internet şirketine üye kazandırdığı için komisyonunu alıp yeni avlar aramaya devam ediyordu. Düzenlemeyle, yeni aboneliklerde internet servis sağlayıcıları artık bu firmalardan gelen abonelik taleplerini sisteme giremeyecek. Ancak kendi bünyelerinde bulunan çağrı merkezleri ya da kurumsal kimliğe sahip çağrı merkezlerinden hizmet alabilecekler. Abonelik talebini alan çağrı merkezinin adı, bulunduğu il, ilçe, talep tarihi bilgisi ve net olarak tüketiciye çıkarılacak fatura kayıtlara geçirilecek.

VATANDAŞ NE ÖDEDİĞİNİ BİLECEK

İşletmecinin sunacağı hizmetin türüne göre varsa cihaz satın alma bedeli, bağlantı, aktivasyon, kurulum ve benzeri ücretler de dahil ödenmek zorunda olan toplam ücret ile bu ücretler hariç ödenmesi gereken ortalama ücret bilgilerine net olarak yer verilecek. İnternet erişim hizmetlerinde duyurulan veri hızları, taahhütlü abonelikler için taahhüdün süresi, fesih halinde ödenecek tüm ücretler ve taahhütlü abonelikler için azami cayma bedeli bilgilerine de net biçimde yer verilecek.


10 MİLYARA KOŞUYORLAR

Türkiye genelinde 150 merdiven altı çağrı merkezi bulunduğu tespit edildi. Bunların ortaya çıkardıkları cayma bedelleri ve üyelik ücretleri, internet servis sağlayıcılardan aldıkları komisyon, kayıt dışı olarak çalıştırdıkları binlerce işçinin ekonomiye maliyeti 10 milyar TL'yi buldu. Çalıştırdıkları kişilere maaş vermekten öte aldıkları abone taahhüdü başına ücret verme sistemine geçti.

NELER YAPILDI?

Ticaret Bakanlığı 2021'de 0850'li hat işletmecilerine ceza kesti.

BTK Şubat 2023'te vatandaşı izinsiz arayan 15 firmaya 51.5 milyon TL idari para cezası kesti.


BARIŞ ŞİMŞEK

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