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İMEP kapsamında çırak öğrencisi olan 300'e yakın işletme desteklendi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, çıraklık eğitiminin nitelikli insan kaynağı sağlanması için önemli olduğunu belirterek, "İMEP kapsamında bugüne kadar 12 ilde çırak öğrencisi olan 300'e yakın işletmeye destek sağlandı." ifadesini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Eylül 2023 10:00, Son Güncelleme : 16 Eylül 2023 10:11
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İMEP kapsamında çırak öğrencisi olan 300'e yakın işletme desteklendi

Palandöken, yazılı açıklamasında, kaliteli çıraklık ve mesleki eğitimi geliştirmek amacıyla 2020'den bu yana yürütülen İstihdam İçin Mesleki Eğitim Programı (İMEP) kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Çıraklık eğitiminin nitelikli insan kaynağı sağlanması için önemli olduğunu bildiren Palandöken, şunları kaydetti:

"İMEP kapsamında bugüne kadar 12 ilde çırak öğrencisi olan 300'e yakın işletmeye destek sağlandı. Bu iş yerlerine, mobilya, beyaz eşya, iş sağlığı ve güvenliği ekipmanı ve küçük ölçekli yapım onarım destekleri sağlanıyor. 6 Şubat 2023'te meydana gelen deprem sonrasında depremin etkisinin yoğun olduğu Hatay ve Kahramanmaraş'ta İMEP ile işletmelere verilen destekler genişletildi."

Palandöken, TESK'e bağlı birlik ve odalarla yapılan işbirliği protokolleri kapsamında 156 kurs açıldığına dikkati çekti.

İMEP kapsamında açılan meslek kurslarına katılan kursiyerlerin yüzde 35'inin TESK ve bağlı teşkilatlarıyla işbirliği içinde açılan kurslara katıldığına işaret eden Palandöken, "İMEP ile işbirliği içinde ayrıca, işletme sahipleri ve personeli için mesleki gelişim ve uyum kursları açıldı. Bu kapsamda açılan 41 kurstan TESK'e üye 11 bin 592 esnaf-sanatkar işletme sahibi ve usta öğretici yararlandı." ifadelerini kullandı.

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