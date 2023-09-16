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Emine Erdoğan, Malcolm X'in kızı İlyasa Şahbaz ile görüştü

Görüşmede Malcolm X'in suikasta uğradığı Audubon Balo Salonu'nun restore edilip 19 Mayıs 2005'te "Malcolm X and Dr. Betty Shabazz Memorial and Educational Center" ismiyle faaliyete giren merkezle ilgili bilgi paylaşımında bulunuldu, ortak yapılabilecek çalışmalar ele alındı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Eylül 2023 10:11, Son Güncelleme : 16 Eylül 2023 10:11
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Emine Erdoğan, Malcolm X'in kızı İlyasa Şahbaz ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Malcolm X'in kızı İlyasa Şahbaz'ı kabul etti.

Emine Erdoğan, ABD'de ırkçılıkla mücadelenin sembol isimlerinden olan ve 1965'te suikasta kurban giden Malcolm X'in (El-Hajj Malik El-Shabazz) kızı Şahbaz ile Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi.

Görüşmede Malcolm X'in suikasta uğradığı Audubon Balo Salonu'nun restore edilip 19 Mayıs 2005'te "Malcolm X and Dr. Betty Shabazz Memorial and Educational Center (Malcolm X ve Dr. Betty Shabazz Anıtı ve Eğitim Merkezi)" ismiyle faaliyete giren ve "Shabazz Center" olarak da anılan merkezle ilgili bilgi paylaşımında bulunuldu.

New York'un Manhattan bölgesindeki Washington Heights semtinde yer alan, Malcolm X ve eşi Dr. Betty Şahbaz'ın hayatına dair içeriklerin sergilendiği müze ile küresel adalet, eşitlik ve insan hakları konularında genç liderlerin yükselmesini amaçlayan eğitim kültür merkezi olarak hizmet veren merkezle ilgili ortak yapılabilecek çalışmalar da görüşmede ele alındı.

Emine Erdoğan, görüşmede Malcolm X gibi önemli bir şahsiyetin adının ve mirasının yaşatılmasının önemini vurguladı.

Görüşmede Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile Yeşilay Yönetim Kurulu Üyesi Esra Albayrak da yer aldı.

- "Malcolm X'in başlattığı direniş, küresel dönüşümün ilk kıvılcımı oldu"

Emine Erdoğan, İlyasa Şahbaz ile görüşmesine ilişkin X sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Erdoğan, paylaşımında Amerikalı Müslüman insan hakları savunucusu, siyasi lider ve yazar Malcolm X'in kızı İlyasa Şahbaz'ı Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Şahbaz'ın babasının ve annesinin mirasını yaşatmak için kurulan Malcolm X ve Dr. Betty Shabazz Anıtı ve Eğitim Merkezi'nin faaliyetlerini ele aldıklarını, ortak çalışma alanları hakkında görüş paylaşımında bulunduklarını aktaran Emine Erdoğan, "Irkçılık ve İslamofobi ile mücadelede Malcolm X'in cesaretle başlattığı direniş, küresel bir dönüşümün ilk kıvılcımı oldu. Bu anlayışın simgesi olarak kurulan eğitim merkezinin çalışmaları vesilesiyle Malcolm X'in inancının ve kararlılığının dünyadaki tüm gençlere ulaşmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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