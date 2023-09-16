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Bakan Tekin: Ben inançlı birisiyim, mülakatta kimsenin hakkı yenmeyecek

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, mülakatta kimsenin hakkının yenmemesi için alınan tedbirleri tek tek açıkladı. Bakan Tekin, mülakat komisyonu üyelerinin hangi adayların mülakata gireceğini bilemeyeceğini ve mülakatların kamera ile kayıt altına alınacağını söyledi. Bakan Tekin ayrıca, "mülakatta hakkının yeneceğini düşünen varsa ve aklına bir tedbir geliyorsa lütfen bize önersin" dedi

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 16 Eylül 2023 10:37, Son Güncelleme : 16 Eylül 2023 12:04
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Bakan Tekin: Ben inançlı birisiyim, mülakatta kimsenin hakkı yenmeyecek

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin özel bir TV kanalında yaptığı açıklamada mülakata yönelik değerlendirmelerde bulundu. Bakan Tekin'in açıklamalarına göre, bir çok branşta öğretmen adaylarının ÖABT değerlendirmeleri çok düşük. Örneğin lise Matematik alanında kendi alanı bilme oranının yüzde 27 olduğu belirtilmiştir.

Bakan Yusuf Tekin'in açıklamaları şu şekilde:

- Şuan için KPSS skorunun aynısı mülakat notu olarak veriliyor. Benim yapmak istediğim, usulüne uygun olarak kurgulamak.
Yapılan mülakat yeterli mi?

128 alanda öğretmen ataması yapıyoruz. 18'sinde ÖABT alan bilgisi sınavı var. Yani KPSS tek başına bir veri değil. Alan bilgisi ve alan eğitimi bilgisini ölçüyoruz. ÖABT'ye dair bazı veriler vereceğim. Bir testte, kendi alanını bilip bilmediğine dair bir test yüzde 37. Testlerin isimlerini vermeyeceği. Başka bir testte yüzde 51. Okulda istihdam edeceğim öğretmenin o alanda yeterliliği yok. Bir tanesini söyleyeceğim. Yüzde 35. 75 soruda kendi alanını ne kadar bilip bilmediğini soruyoruz. Bu Fen bilgisi... Bir başka test yüzde 45. İlköğretim Matematik yüzde 30. İngilizce yüzde 46. Yabancı dili öğretemiyoruz diyoruz. Lise Matematik yüzde 27. Alan bilgisi testinin ortalaması... Bazı branşlarda yüksek. Rehberlikte yüksek. İlahiyatta yüksek. Tarih öğretmenlerimin alan testindeki başarı ortalaması 44. Türk Dili Edebiyatı yüzde 41.

Bu rakamlar sizin elinizde olsa ne düşünürsünüz? Bunlar, bir öğretmen adayının alan vukufiyetini ölçen veriler....

Ölçmediğimiz şeyler de var. Talim Terbiye Kurulunun müfredatının öğretmen adayları tarafından takip edilmesi gerekiyor. Eğitim fakülteleri izim müfredatı takip etmiyor. MEB'in yaptığı düzenlemeleri eğitim fakülteleri takip etmeli.

Biz buradan hareketle 2016 yılında mülakat getirmiştik. Diyorlar ki mülakat olumsuz. Yeni getirilen mülakattın mevcut mülakattan ne farkı var. Mevcut durumda öğretmenler mülakat notuna göre atanıyor.

- "Mülakatın ağırlığı yüzde 50 olacak"

Biz KPSS skoru, yüzdelik dilimi alacağız, mülakatın da yüzde 50'sini alacağız. Bunun ortalamasıyla atayacağız. Eleştiri yapanların bu konuyu bilerek eleştiri yapması gerekiyor. 3 katı kadar adayı kendilerine tanımladığımız 30 büyükşehirde mülakata alacağız. Başvurduğu alanla ilgili soru bankası oluşturmuş durumdayız. Random yani rastgele bir soru çıkacak. 45 dakika bir zaman tanıyacağız.

- "Bir ders konusunu nasıl anlatacağını bize göstermesini isteyeceğiz"

İlköğretim Matematik Öğretmenliğinde, örneğin 6. sınıf matematik dersinde herhangi bir konusu öğrencilerinize nasıl anlatırsınız, bir ders anlatın diyeceğiz. Ders anlatma becerisi diyoruz. İkinci ölçeceğimiz şey, iletişim becerisi, problem çözme becerisi, tutum ölçeceğiz olacak.

- "Ben inançlı biriyim, kul hakkı yemem"

Ben inançlı bir insanım, kul hakkı yemek, tanımadığım bir insanın hakkını yemek için bir şey yapıyor değilim. Kul hakkı yemeden, ideolojik kayırmaya yer vermeden bunu yapmaya çalışıyoruz.

- "Komisyonlar, hangi aday karşısına çıkacak bilmeyecek"

Komisyonlar, yani komisyonn üyeleri, karşısına kim yapacak kimse bilmeyecek. Bu sınav öncesi tedbirler.

- "Kayırma olmasın diye bir çok tedbir aldık"

Aday, konuştuğun şeyleri bir sınav kağıdına yazıver diyeceğiz, yargıya taşınırsa diye. Ayrıca kamera kaydı var.

Aklımıza gelebilecek başka bir tedbir düşünen varsa bize söylesin, onu da değerlendirelim. Modeli bu yüzden paylaşıyorum. Tek amacımız öğrencileri yetkin öğretmenlere emanet etmek istiyoruz. Şuan kamuda kariyer mesleklerde mülakat var. Bakın hakimlik, müfettişlik, diplomatlık gibi. O mesleklerde var, bizde olmaması yanlış anlaşılabilecek bir sorun. Başarılı, bakanlık programlarını takip eden ve öğrencilere bunu en iyi seçebilecek öğretmenleri seçmek istiyorum. Adaleti ve hak yememeyi merkeze koyuyorum. komisyon üyelerinin gizliliği bu yüzden koyduk. Adaya sorulacak soru tamamen tesadüfü. Kamera kaydımız var, ben hala tedirginim var diyen varsa bize önersin.

- "Atama sayısı takvimi devam ediyor"

Şuan takvimimiz belli değil. Maliye ile atama sayısını görüşmeye devam ediyoruz. Mülkiyelilik dayanışmamız da var sayın Şimşek'le...

Bizi eleştirenler yazılı olarak öneri getirmeli. Niyet okuyuculuğundan hareketle bu tür eleştirilere karşıyız.

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