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Eris varyantı Türkiye'de görüldü: Varyant risk arz ediyor mu? Kısıtlamalar geri mi dönüyor?

Tüm dünyada Kovid-19 kısıtlamalarıyla geçen 2 yılın ardından yeni Kovid varyantlarına karşı duyarlılık sürüyor. İlk kez şubat ayında Endonezya'da görülen Kovid-19'un yeni varyantı Eris Türkiye'de de görüldü. Elips Haber'e konuşan uzamanlar yeni varyantın bulaşıcılığının yüksek olduğu ve bu yeni varyantta en sık rastlanan şikayetin Kovid-19'un ilk zamanlarında da görülen tat ve koku kaybı olduğuna işaret etti

Haber Giriş : 16 Eylül 2023 11:50, Son Güncelleme : 16 Eylül 2023 11:52
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Eris varyantı Türkiye'de görüldü: Varyant risk arz ediyor mu? Kısıtlamalar geri mi dönüyor?

Tüm dünyada 50'den fazla ülkede saptanan Kovid-19 Omicron ailesinin son mutant virüsü "Eris" varyantı İngiltere, Fransa'dan sonra diğer Avrupa ülkelerinde de yayılmaya başladı. Dünya Sağlık Örgütü ise Eris'i izlenmesi gereken bir varyant olarak sınıflandırdı.Uzmanlar, son birkaç aydır neredeyse hiç akciğer tutulumu görülmezken son günlerde hem semptomatik hem de Kovid-19'a bağlı akciğer tutulumları görülebileceğini belirtiyor.

Eris varyantı Türkiye'de 9 kişide görüldü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 varyantı Eris'in Türkiye'de 9 kişide görüldüğünü açıkladı. Koca ise "Endişe konusu yapılmayacak bir gelişme" olarak duyurduğu varyantla ilgili hasta etme gücünün düşük olduğunu belirtti.Hekimler ise yeni varyantın endişe verici olmadığını fakat test sayısını artırarak izlenmesi gerektiğini kaydediyor. Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şevket Özkaya ve İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, Eris varyantıyla ilgili Elips Haber'e açıklamalarda bulundu.

"Yeni varyantın bulaşıcılık oranı çok yüksek"

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