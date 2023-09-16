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Samsun Üniversitesi, havacılık sektörüne teknisyen yetiştirecek

Samsun Üniversitesi, kurduğu Samsun Teknik Hava Aracı Bakım ve Onarım Merkezinde nitelikli hava aracı bakım onarım teknisyeni yetiştirilmesini sağlayacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Eylül 2023 12:30, Son Güncelleme : 16 Eylül 2023 12:57
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Samsun Üniversitesi, havacılık sektörüne teknisyen yetiştirecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen "Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı" kapsamında Samsun Üniversitesi Ballıca Kampüsü'nde Samsun Teknik Hava Aracı Bakım ve Onarım Merkezi oluşturuldu.

Rektör Prof. Dr. Mahmut Aydın, AA muhabirine, havacılık sektörüne nitelikli eleman yetiştireceklerini söyledi.

Hava aracı bakım onarım teknisyenliği programında eğitimin ekim ayında başlayacağını belirten Aydın, "Burada Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü onaylı uçak bakım ve onarımı yapan teknisyen yetişecek. 2 bin 400 saatlik; bu da yaklaşık 18 aylık eğitim yapıyor. Kursiyerler programın ardından 2 yıllık staj sonrası dünyanın her yerinde çalışabilen uçak teknisyeni konumuna gelecek." dedi.

Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Bilimleri fakültelerinde uçak mühendisi yetiştirildiğine işaret eden Aydın, "Burada uçak bakım ve onarım bölümümüz var. 2 bin 400 saatlik eğitimi, örgün eğitimde de veriyoruz. Ayrıca uçuş akademimizde pilot yetiştiriyoruz. Pilot yetiştiren Türkiye'ye tek üniversiteyiz. Üniversite sınavında bir programa yerleşememiş veya üniversite mezunlarına yetkinlikler kazandırarak onları da uçak teknisyeni konuma getireceğiz." ifadesini kullandı.

Projenin 11 milyon lira bütçesi bulunduğunu dile getiren Aydın, şunları kaydetti:

"Baykar, T3 Vakfı, Samsun Yurt Savunma ile Sampa, projemizin paydaşları. Hava araçları bakım ve onarım merkezinde 5 atölyemiz var. 28 kişilik kontenjanımız var. Bugüne kadar 20 kayıt yapıldı. İlk olduğu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı destekli olduğu için, normal ücreti 10 bin avro ama program kapsamında 5 bin avro ödeyecekler. Yani yüzde 50 indirimli girecekler. Onun için kontenjanlar dolmadan isteyenler kayıtları yaptırmalı."

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin ise projeye yüzde 75 destek verdiklerini anlattı.

Projenin, havacılık sektörüne nitelikli eleman yetiştirecek önemli proje olduğunu vurgulayan Şahin, şunları söyledi:

"Programın amacı katma değerli üretimi desteklemek, nitelikli teknik personel yetiştirmesini sağlamak. Üniversitemizin projesi de bu anlamda tam uygun, akademi ve sanayinin iş birliğini sağlayan değerli bir proje. Ülkemizde gelişme eğilimini çok hızlı sergileyen havacılık sektöründe çok yoğun nitelikli teknik personel ihtiyacının olduğu bir sektörde uygulanıyor olması, projenin değerinin artırıyor. Projenin iki boyutu var. Mesleki bakım elemanı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü akreditasyonu ile nitelikli personel yetiştirmek. Bir taraftan da endüstrinin çok ihtiyaç duyduğu CNC operatörü ve kaynak ustası yetiştirmek ama bunların havacılık bakış açısıyla yetiştirilmesi projenin en değerli tarafı."

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