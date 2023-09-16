Suriye'nin kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan PKK/YPG'li 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Eylül 2023 14:49, Son Güncelleme : 16 Eylül 2023 14:50
MSB'den yapılan açıklamada, "Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek." ifadeleri kullanıldı.